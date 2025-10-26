Es tendencia:
Lluvia de burlas para los Alpine de Colapinto y Gasly: los mejores memes del GP de México de la Fórmula 1

Lando Norris se quedó con la carrera, mientras que los de la escudería francesa pelearon por la anteúltima posición.

Por Agustín Vetere

Los mejores memes del GP de México.
© GettyLos mejores memes del GP de México.

Se corrió este domingo una nueva carrera de la Fórmula 1 y fue Lando Norris quién celebró en el Gran Premio de México. El británico ganó de punta a punta y es el nuevo líder del Campeonato de Pilotos, apenas un punto por encima de su compañero en McLaren, Oscar Piastri.

En el lado opuesto de la parrilla, los pilotos de Alpine volvieron a pelear entre sí por no quedar en la última posición. Franco Colapinto intentó superar a Pierre Gasly en el final, pero un Virtual Safety Car por el abandono de Carlos Sainz lo privó de un nuevo sobrepaso.

Durante la carrera, los fanáticos de la máxima categoría acompañaron la jornada con los habituales memes. Hubo graciosas menciones a la pelea entre los Alpine, pero también fue protagonista de los chistes Max Verstappen, que tuvo un comienzo de Gran Premio temerario para finalizar en el tercer lugar.

