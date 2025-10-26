Es tendencia:
Gran Premio de México de la Fórmula 1: ¡Lidera Norris, abandonó Lawson y Colapinto está 19°!

En el reconocido Autódromo Hermanos Rodríguez, se lleva a cabo una nueva fecha del campeonato de la Fórmula 1.

Vuelta 10/71 - ¡Abandonó Lawson!

El piloto neozelandés se vio obligado a abandonar la carrera por el daño que sufrió el auto en su parte delantera, tras lo ocurrido en la primera curva después de la largada.

Vuelta 9/71 - Los Alpine están últimos

Sin mencionar a Lawson que volvió a boxes, Gasly y Colapinto están 18° y 19° respectivamente, pero muy cerca de Hulkenberg.

Vuelta 6/71 - Hamilton salió de la pista

El multicampeón peleó la posición con Verstappen y perdió el control momentáneamente pero ya continúa con absoluta normalidad.

Vuelta 3/71 - Lawson a boxes

El piloto neozelandés sufrió un desperfecto en la parte delantera.

Vuelta 1/71 - Verstappen y Stroll se fueron de la pista

Ambos pilotos tuvieron un flojo comienzo y en la primera curva se vieron perjudicados.

¡LUCES VERDES! ¡COMENZÓ EL GP DE MÉXICO!

Se largó la carrera y ya se vive la primera vuelta de un total de 71.

¡Todo listo sobre la pista!

Los pilotos ya están en sus monoplazas y es cuestión de instantes que comience la acción.

Los pilotos ultiman detalles para la largada

Los corredores ya se preparan para lo que será el comienzo de la carrera en el Gran Premio de México 2025.

Las próximas carreras de la Fórmula 1

  • Gran Premio de Brasil | 9 de noviembre.
  • Gran Premio de Las Vegas | 23 de noviembre.
  • Gran Premio de Qatar | 30 de noviembre.
  • Gran Premio de Abu Dhabi | 7 de diciembre.

Colapinto palpitó la carrera

"Es un auto muy complicado. Va a ser una carrera difícil. No puede ser peor día que ayer", expresó el piloto argentino de Alpine.

Así está la tabla de posiciones

  1. Oscar Piastri (McLaren) – 346
  2. Lando Norris (McLaren) – 332
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 306
  4. George Russell (Mercedes) – 251
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 192
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 142
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 89
  8. Alex Albon (Williams) – 73
  9. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39
  11. Carlos Sainz (Williams) – 38
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 37
  13. Lance Stroll (Aston Martin) – 32
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) – 30
  15. Esteban Ocon (Haas) – 28
  16. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28
  17. Oliver Bearman (Haas) – 20
  18. Pierre Gasly (Alpine) – 20
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0

Así quedó la parrilla de largada

  1. Lando Norris
  2. Charles Leclerc
  3. Lewis Hamilton
  4. George Russell
  5. Max Verstappen
  6. Kimi Antonelli
  7. Carlos Sainz
  8. Oscar Piastri
  9. Isack Hadjar
  10. Oliver Bearman
  11. Yuki Tsunoda
  12. Esteban Ocon
  13. Nico Hulkenberg
  14. Fernando Alonso
  15. Liam Lawson
  16. Gabriel Bortoleto
  17. Alexander Albon
  18. Pierre Gasly
  19. Lance Stroll
  20. Franco Colapinto

Por Nahuel De Hoz

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1, en el Gran Premio de México.
© GettyFranco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1, en el Gran Premio de México.

Este domingo 26 de octubre se lleva a cabo una nueva fecha de la Fórmula 1, con el desarrollo del Gran Premio de México. Después de la clasificación del sábado, Lando Norris se quedó con el primer lugar, mientras que Max Verstappen larga 5° y Oscar Piastri 8°, en busca de empezar a definir el campeonato de pilotos. Por otra parte, Franco Colapinto quedó 20° y Pierre Gasly 18°.

Todas las carreras de la Fórmula 1 se transmiten por la pantalla de Disney+.

