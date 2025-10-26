Gran Premio de México de la Fórmula 1: ¡Lidera Norris, abandonó Lawson y Colapinto está 19°!

Este domingo 26 de octubre se lleva a cabo una nueva fecha de la Fórmula 1, con el desarrollo del Gran Premio de México. Después de la clasificación del sábado, Lando Norris se quedó con el primer lugar, mientras que Max Verstappen larga 5° y Oscar Piastri 8°, en busca de empezar a definir el campeonato de pilotos. Por otra parte, Franco Colapinto quedó 20° y Pierre Gasly 18°.
Todas las carreras de la Fórmula 1 se transmiten por la pantalla de Disney+.
