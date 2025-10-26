Gran Premio de México de la Fórmula 1: ¡Lidera Norris, abandonó Lawson y Colapinto está 19°!

"Es un auto muy complicado. Va a ser una carrera difícil. No puede ser peor día que ayer", expresó el piloto argentino de Alpine.

Los corredores ya se preparan para lo que será el comienzo de la carrera en el Gran Premio de México 2025.

Los pilotos ya están en sus monoplazas y es cuestión de instantes que comience la acción.

Se largó la carrera y ya se vive la primera vuelta de un total de 71.

Ambos pilotos tuvieron un flojo comienzo y en la primera curva se vieron perjudicados.

17:05hs Vuelta 1/71 - Verstappen y Stroll se fueron de la pista

El multicampeón peleó la posición con Verstappen y perdió el control momentáneamente pero ya continúa con absoluta normalidad.

Sin mencionar a Lawson que volvió a boxes, Gasly y Colapinto están 18° y 19° respectivamente, pero muy cerca de Hulkenberg.

El piloto neozelandés se vio obligado a abandonar la carrera por el daño que sufrió el auto en su parte delantera, tras lo ocurrido en la primera curva después de la largada.

Este domingo 26 de octubre se lleva a cabo una nueva fecha de la Fórmula 1, con el desarrollo del Gran Premio de México. Después de la clasificación del sábado, Lando Norris se quedó con el primer lugar, mientras que Max Verstappen larga 5° y Oscar Piastri 8°, en busca de empezar a definir el campeonato de pilotos. Por otra parte, Franco Colapinto quedó 20° y Pierre Gasly 18°.

Todas las carreras de la Fórmula 1 se transmiten por la pantalla de Disney+.