Los mejores memes del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1.

La carrera tuvo múltiples penalizaciones y accidentes, por lo que los fanáticos se expresaron en las redes sociales.

Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Mónaco, en una nueva fecha de la Fórmula 1, en la que se impuso con mucha claridad Kimi Antonelli para sumar una nueva victoria en su haber. Por otro lado, Franco Colapinto terminó 15°, mientras que Pierre Gasly culminó 7°. Sin embargo, el gran foco se lo llevó la carrera, que tuvo muchas penalizaciones y aburrida para los fanáticos.

Este circuito es uno de los más especiales de toda la categoría, debido a su diseño tan particular y que atraviesa prácticamente todo el principado. Además, es una pista muy angosta, en la que casi que no hay sectores para adelantar y generar movimientos en las posiciones. Por ese motivo, los seguidores se quejaron y expresaron sus fuertes opiniones en las redes sociales.

El Gran Premio de Mónaco 2026.

No solo por la falta de acción durante la carrera, las críticas llovieron por las constantes penalizaciones a los pilotos. Esto se debe a que fueron sancionados: George Russell, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Oscar Piastri, Lance Stroll, Lewis Hamilton. No conforme con eso, los comisarios de la FIA también investigaron a Isack Hadjar, mientras había bandera roja y se detuvo la carrera.

Los mejores memes de la carrera del GP de Mónaco

Por favor se los pido, @fia.



Hagan algo con el circuito de Mónaco. pic.twitter.com/MjLpUkHa9I — Tomiconcina (@Tomiconcina) June 7, 2026

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Los sancionados en esta carrera de Mónaco pic.twitter.com/e5RB6hamRg — 🤠✌️🤍🪼 (@golden10weir) June 7, 2026

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me quedé TIESA cuando re lanzaron la carrera y los comentaristas dijeron: ¿y leclerc?

leclerc en cuestión: pic.twitter.com/IbHhRoxrZM — 𝑎. ୨ৎ (@16clts) June 7, 2026

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Che y si dejan de correr la carrera del domingo en Monaco y hacen que los puntos valgan en la clasificación del sábado? Digo porque cada año es una poronga mas grande que la anterior pic.twitter.com/Yzmip5sNY2 — Nacho (@nachoaguero_) June 7, 2026