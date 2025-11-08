Es tendencia:
Los mejores memes tras la clasificación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

El piloto argentino poco pudo hacer con un monoplaza arreglado en poco tiempo para estar disponible en la qualy.

Por Nahuel De Hoz

Memes de Franco Colapinto.

En medio de este fin de semana de pura acción con el desarrollo del Gran Premio de Brasil en una nueva fecha de la Fórmula 1, no fue el mejor desempeño para Franco Colapinto. Después de una accidentada sprint, había poco tiempo para recuperar el vehículo de cara a la clasificación. Y como no pudo sortearse dicho desafío, el argentino hizo lo que pudo y largará 18° en la carrera.

A pesar del arduo trabajo que llevaron a cabo los ingenieros y mecánicos de Alpine en un margen muy corto de tiempo con el claro objetivo de que pueda salir a la puesta en la qualy, el piloto de 22 años hizo todo lo que estaba a su alcance. Lógicamente no pudo pasar a Q2 e integró el primer lote de eliminados junto a Max Verstappen, que también tuvo problemas en su auto.

Claro que el propio Franco no tardó en hablar con los medios y hacer mención a este dilema. “Cuando cambiás el chasis, siempre hay cosas que hay que revisar y no iba nada rápido hoy, así que una pena. Fue un día duro para el equipo, pero estoy agradecido porque pusieron el auto en pista“, explicó Colapinto al término de la clasificación, sobre lo ocurrido con su monoplaza.

En definitiva, lo hecho por el corredor oriundo de Pilar, Provincia de Buenos Aires, no pasó desapercibido en las redes sociales. Los fanáticos se expresaron de diversas maneras y dejaron una enorme cantidad de reacciones sobre lo que pasó en Interlagos. Así las cosas ya mencionadas, los memes tuvieron un puesto central y recopilamos los más destacados dentro de X (ex Twitter).

Los mejores memes por la qualy de Colapinto

Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Franco Colapinto largará 18° en el GP de Brasil

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

