Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Franco Colapinto largará 18° en el GP de Brasil

Tras ser confirmado en Alpine para 2026, el piloto argentino no logró pasar a la Q2 y ya sabe desde dónde saldrá en el circuito de Interlagos.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Franco Colapinto
© GettyFranco Colapinto

No fue un buen sábado para Franco Colapinto en San Pablo. El piloto argentino, que el pasado viernes fue ratificado como piloto de Alpine para correr en la Fórmula 1 en 2026, debió abandonar en la Sprint en horas de la mañana luego de sufrir un duro accidente en la vuelta número 6. Ya en horas de la tarde, en la qualy, no logró pasar a la Q2 y por tal motivo saldrá en la posición número 18 en el GP de Brasil del día domingo.

Una vez que terminó la Sprint, Colapinto dialogó con Juan Fossaroli y dijo: “Una pena. Todavía no entiendo por qué perdí el auto. Creo que había agua. De una vuelta a otra perdí mucho grip. Hay bastantes daños, ojalá que puedan arreglar el auto. Intentaré volver más fuerte. Varios se fueron ahí. Fue un poco raro el grip de una vuelta a otra”.

Cabe destacar que está siendo un fin de semana con bastantes sorpresas. Oscar Piastri tampoco pudo terminar la Sprint, por otro lado Max Verstappen también quedó eliminado en la Q1 y largará desde la posición número 16, por lo que el sueño de la remontada y poder pelearle el campeonato a los McLaren quedó prácticamente trunco.

Franco Colapinto en Interlagos. (Foto: Getty).

Franco Colapinto en Interlagos. (Foto: Getty).

¿Qué dijo Colapinto luego de quedar afuera en la Q1?

Al finalizar su participación en la qualy, el piloto argentino dialogó con la prensa y afirmó: “Cuando cambiás el chasis siempre hay cosas que hay que revisar y no iba nada rápido hoy, así que una pena. Fue un día duro para el equipo, pero estoy agradecido porque pusieron el auto en pista“.

Además, agregó: “Veremos, capaz hay algo para hacer. Tenemos que decidir con los ingenieros, pero me sentí bastante lento. Cambiamos el auto entero, así que no estaba rápido. Pierre mostró que el auto estaba muy bien y con el choque de la Sprint, en la qualy no pude demostrar el potencial que tenía”.

Publicidad
Franco Colapinto lamentó su accidente en la Sprint de Interlagos y puso en duda llegar a la qualy: “Bastantes daños”

ver también

Franco Colapinto lamentó su accidente en la Sprint de Interlagos y puso en duda llegar a la qualy: “Bastantes daños”

DATOS CLAVE

  • El piloto argentino Franco Colapinto no pasó a la Q2 y largará en la posición 18 en el GP de Brasil.
  • Franco Colapinto fue ratificado como piloto de Alpine para correr en la Fórmula 1 en 2026.
  • El piloto Max Verstappen fue eliminado en la Q1 y comenzará desde la posición 16 en el GP de Brasil.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Los bombos del sorteo del Mundial 2026: cómo quedan y quienes serán cabezas de serie
Mundial 2026

Los bombos del sorteo del Mundial 2026: cómo quedan y quienes serán cabezas de serie

Por qué Racing juega sin público ante Defensa y Justicia por el Torneo Clausura
Fútbol Argentino

Por qué Racing juega sin público ante Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

Racing 1-0 Defensa y Justicia por el Torneo Clausura: ¡Gol de Vergara!
Fútbol Argentino

Racing 1-0 Defensa y Justicia por el Torneo Clausura: ¡Gol de Vergara!

Pronósticos Boca Juniors vs River Plate: La Bombonera se prepara para un nuevo capítulo del Superclásico
Apuestas

Pronósticos Boca Juniors vs River Plate: La Bombonera se prepara para un nuevo capítulo del Superclásico

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo