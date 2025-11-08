Franco Colapinto largará 18° en el GP de Brasil

No fue un buen sábado para Franco Colapinto en San Pablo. El piloto argentino, que el pasado viernes fue ratificado como piloto de Alpine para correr en la Fórmula 1 en 2026, debió abandonar en la Sprint en horas de la mañana luego de sufrir un duro accidente en la vuelta número 6. Ya en horas de la tarde, en la qualy, no logró pasar a la Q2 y por tal motivo saldrá en la posición número 18 en el GP de Brasil del día domingo.

Una vez que terminó la Sprint, Colapinto dialogó con Juan Fossaroli y dijo: “Una pena. Todavía no entiendo por qué perdí el auto. Creo que había agua. De una vuelta a otra perdí mucho grip. Hay bastantes daños, ojalá que puedan arreglar el auto. Intentaré volver más fuerte. Varios se fueron ahí. Fue un poco raro el grip de una vuelta a otra”.

Cabe destacar que está siendo un fin de semana con bastantes sorpresas. Oscar Piastri tampoco pudo terminar la Sprint, por otro lado Max Verstappen también quedó eliminado en la Q1 y largará desde la posición número 16, por lo que el sueño de la remontada y poder pelearle el campeonato a los McLaren quedó prácticamente trunco.

Franco Colapinto en Interlagos. (Foto: Getty).

¿Qué dijo Colapinto luego de quedar afuera en la Q1?

Al finalizar su participación en la qualy, el piloto argentino dialogó con la prensa y afirmó: “Cuando cambiás el chasis siempre hay cosas que hay que revisar y no iba nada rápido hoy, así que una pena. Fue un día duro para el equipo, pero estoy agradecido porque pusieron el auto en pista“.

Además, agregó: “Veremos, capaz hay algo para hacer. Tenemos que decidir con los ingenieros, pero me sentí bastante lento. Cambiamos el auto entero, así que no estaba rápido. Pierre mostró que el auto estaba muy bien y con el choque de la Sprint, en la qualy no pude demostrar el potencial que tenía”.

