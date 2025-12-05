Colapinto pasó del top ten en la FP1 al puesto 19 en la FP2 y fue categórico: “No entiendo qué pasó”

El primer día del último fin de semana de carrera del 2025 ya se ha completado. Y para Franco Colapinto, fue complicado analizar el rendimiento del viernes en el Gran Premio de Abu Dhabi. Y es que tras terminar la FP1 en el top ten, en la segunda prueba libre fue decimonoveno, solo por delante de su compañero en Alpine, Pierre Gasly.
El francés se subió por primera vez al auto, ya que en la FP1 quien corrió fue Paul Aron, completando el programa de rookies de la FIA. El estonio había sido decimotercero, y eso sumado al décimo puesto de Colapinto, hacía pensar que Alpine podía estar competitivo. Pero la FP2 fue un golpe de realidad para la escudería y los pilotos.
Franco Colapinto y Gasly terminaron en el fondo de la FP2. (Prensa Alpine)
La palabra de Colapinto
Luego de la actividad, Colapinto habló con la prensa internacional y destacó: “En la FP1 estábamos a tres décimas y con una vuelta que podíamos mejorar un poco más, pero en la FP2 hicimos el mismo tiempo, una décima más rápido y la pista más fría.”
“No entiendo bien qué pasó, la verdad, no entiendo como los demás mejoraron tanto o nosotros empeoramos tanto. Es algo que hay que entender ahora y trabajar para mañana”, continuó el argentino con sinceridad. “En el long run iba rápido pero tenía a Hamilton que frenaba cada dos vueltas y me tapaba, así que tampoco hay tanta info para sacar de ahí.” Para cerrar destacó: “Yo me sentí mejor con el auto, que es lo más importante y después hay que tratar de entender por qué estamos más lejos.”
En términos generales, la prueba se desarrolló sin mayores inconvenientes, y tanto Lando Norris como Max Verstappen volvieron a quedar en la cima, demostrando que quieren pelear el campeonato hasta las últimas consecuencias. Por su parte, Oscar Piastri se subió por primera vez al auto y fue undécimo.
Mejores tiempos de la FP2
- Lando Norris (McLaren) – 1:23.083
- Max Verstappen (Red Bull) – 1:23.446
- George Russell (Mercedes) – 1:23.462
- Oliver Bearman (Haas) – 1:23.501
- Nico Hulkenberg (Stake) – 1:23.550
- Gabriel Bortoleto (Stake) – 1:23.570
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 1:23.657
- Charles Leclerc (Ferrari) – 1:23.658
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:23.708
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:23.750
- Oscar Piastri (McLaren) – 1:23.763
- Lance Stroll (Aston Martin) – 1:23.832
- Carlos Sainz (Williams) – 1:23.872
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:23.939
- Alexander Albon (Williams) – 1:23.950
- Esteban Ocon (Haas) – 1:23.958
- Yuki Tsunoda (Red Bull) – 1:24.303
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 1:24.474
- Franco Colapinto (Alpine) – 1:24.771
- Pierre Gasly (Alpine) – 1:24.963
Cómo sigue el GP de Abu Dhabi
Con toda la actividad del día viernes completada sin incidentes ni inconvenientes, la acción continuará en la jornada de sábado, que tendrá la última de las pruebas libres y la clasificación, dejando el Gran Premio para el domingo.
SÁBADO 6 DE DICIEMBRE
- Prácticas Libres 3: 7:30 horas
- Clasificación: 11:00 horas
DOMINGO 7 DE DICIEMBRE
- Carrera: 10:00 horas