GP de Abu Dhabi: Franco Colapinto terminó 10° en una FP1 repleta de rookies

En el último fin de semana de acción del año en la Fórmula 1, Franco Colapinto fue protagonista de la práctica libre 1 del Gran Premio de Abu Dhabi. El argentino finalizó 10° en una sesión que contó con la presencia de nueve rookies, entre ellos, Paul Aron en el auto de Pierre Gasly.

El ex Williams fue más veloz que el piloto de reserva: su mejor tiempo fue de 1:24:855 contra los 1:25.204 que registró el estonio (14°). Lo más importante para el bonaerense es que ninguno de los novatos pudo hacer una mejor vuelta que él, aún con mejores autos.

El más rápido de la primera tanda de entrenamientos libres fue Lando Norris (1.24.485), que superó a Max Verstappen por apenas 8 milésimas. Oscar Piastri, por su parte, vio esta sesión desde afuera ya que tuvo que prestarle su coche a Pato O’Ward.

Las próximas prácticas libres serán dentro de unas horas, precisamente a las 10 de la mañana de Argentina. Allí regresarán todos los pilotos principales de las escuderías, lo que significa que será una mejor medida de cara a lo que resta del fin de semana.

Posiciones finales de la FP1 de Abu Dhabi

Lando Norris (McLaren) – 1:24.485 Max Verstappen (Red Bull) – 1:24.493 Charles Leclerc (Ferrari) – 1:24.501 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:24.608 Nico Hulkenberg (Sauber) – 1:24.629 George Russell (Mercedes) – 1:24.733 Gabriel Bortoleto (Sauber) – 1:24.742 Oliver Bearman (Haas) – 1:24.759 Carlos Sainz (Williams) – 1:24.771 Franco Colapinto (Alpine) – 1:24.855 Ryo Hirakawa (Haas) – 1:24.934 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 1:24.977 Paul Aron (Alpine) – 1:25.204 Pato O’Ward (McLaren) – 1:25.246 Arvid Lindblad (Red Bull) – 1:25.256 Arthur Leclerc (Ferrari) – 1:25.360 Ayumu Iwasa (Racing Bulls) – 1:25.475 Luke Browning (Williams) – 1:25.490 Jak Crawford (Aston Martin) – 1:25.889 Cian Shields (Aston Martin) – 1:26.432

Qué rookies participaron de la FP1 de Abu Dhabi

Pato O’Ward en el auto de Oscar Piastri (McLaren)

Arvid Lindblad en el auto de Yuki Tsunoda (Red Bull)

Jak Crawford en el auto de Fernando Alonso (Aston Martin)

Cian Shields en el auto de Lance Stroll (Aston Martin)

Paul Aron en el auto de Pierre Gasly (Alpine)

Arthur Leclerc en el auto de Lewis Hamilton (Ferrari)

Luke Browning en el auto de Alex Albon (Williams)

Ayumu Iwasa en el auto de Liam Lawson (Racing Bulls)

Ryo Hirakawa en el auto de Esteban Ocon (Haas)

Cuándo se corre el GP de Abu Dhabi

Este viernes, pero a partir de las 10, se llevará a cabo la segunda práctica libre de cara al Gran Premio de Abu Dhabi. Más tarde, precisamente el sábado 6, tendrá lugar la última tanda de entrenamientos, acompañada por la clasificación para la carrera.

El domingo 7 de diciembre se llevará a cabo la última carrera del año y de la temporada en la Fórmula 1. Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren), los únicos que tienen chances de campeonar, irán en búsqueda de la gloria.

VIERNES 5 DE DICIEMBRE

Prácticas Libres 2: 10:00 horas

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

Prácticas Libres 3: 7:30 horas

Clasificación: 11:00 horas

DOMINGO 7 DE DICIEMBRE

Carrera: 10:00 horas

