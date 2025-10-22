Es tendencia:
Mientras Colapinto se refirió a lo que pasó en Austin, esto dijo Pierre Gasly sobre la polémica maniobra

El francés decidió minimizar lo sucedido en Austin y reconoció tener otros problemas más grandes en mente.

Por Germán Celsan

Pierre Gasly habló de lo sucedido con Colapinto el pasado fin de semana
Ya han pasado varios días luego de la carrera del domingo en el Circuito de las Américas que terminó con polémica interna en Alpine por la desobediencia de Franco Colapinto a las órdenes de equipo y su sobrepaso a Pierre Gasly, a dos vueltas del final de la carrera. Y si bien el tema de conversación ahora es la expectativa por el anuncio del argentino como piloto oficial para el 2026, todavía hay algún que otro comentario sobre el tema anterior.

Franco Colapinto se refirió a ello en diálogo con Alpine, y mientras que el argentino explicó que hubo una reunión donde quedaron “las cosas claras”, Pierre Gasly decidió no explayarse al respecto. De hecho, apenas le dedicó un par de palabras al tema.

Tuvimos mucho que revisar luego de Austin“, señaló Gasly en diálogo con el equipo de comunicación oficial de Alpine. Sin embargo, prefirió dejar ahí el tema de todo lo sucedido con Colapinto y las órdenes de equipo y enfocarse en otros problemas más importantes que tiene la escudería: “Estuvimos muy lejos de nuestro potencial en la segunda mitad de la carrera y nos encajamos en el tráfico luego de esa parada. Eso es lo que quiero revisar con el equipo.”

“Hasta ese momento, siento que teníamos más potencial, especialmente luego de dos clasificaciones decentes y una sprint competitiva”, completó Gasly sobre lo sucedido el pasado fin de semana en Austin. “Inmediatamente después de la noche del domingo tuvimos una larga devolución interna sobre el fin de semana y se que ya se ha trabajado mucho para preparar la carrera en México.”

Paul Aron pilotará la FP1 en lugar de Gasly

Pierre Gasly tendrá una desventaja este fin de semana y es que no podrá estar arriba del A525 en los Entrenamientos Libres matutinos del viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El francés le cederá el auto a Paul Aron, piloto reserva de la escudería, como parte del programa obligatorio de la FIA.

“Como estaba planeado, le dejaré la práctica libre 1 del viernes a Paul por las sesiones obligatorias para novatos. Mi objetivo será ponerme a ritmo rápidamente en los libres 2 por la tarde y adaptarme al Autódromo Hermanos Rodríguez, que es un circuito muy diferente al Circuito de las Américas y tiene desafíos bastante particulares.”

