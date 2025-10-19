Colapinto desobedeció la orden de Alpine y sobrepasó a Gasly en el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de Austin. El mismo, como no podía ser de otra manera, ofreció grandes emociones, tanto en torno a la lucha por la victoria como también en el fondo. En medio de ese panorama, Max Verstappen se quedó con el primer puesto y encendió la lucha por el título.

Pero, paralelamente, Franco Colapinto volvió a ser protagonista de un momento muy atractivo en la presente temporada de la Fórmula 1. El mismo, más allá de una carrera muy discreta de la escudería Alpine en general, se produjo al final de la competición norteamericana, enalteciendo al argentino y sepultando al francés Pierre Gasly.

Cuando la carrera estaba finalizando, el oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires, se aproximó peligrosamente a Gasly, demostrando un mejor rendimiento y una mayor velocidad en pista. Sin embargo, la orden del equipo fue que se mantengan las posiciones, incluso ante el peligro que suponía la arremetida de Gabriel Bortoleto.

El argentino de 22 años de edad desobedeció la orden de Alpine y terminó sobrepasando a su compañero de equipo con bastante facilidad. De esta manera, Colapinto culminó el Gran Premio de Estados Unidos en la decimoséptima colocación, dando otro paso hacia adelante en cuanto a su lucha por permanecer en la máxima categoría.

Posteriormente, Gasly redondeó una carrera para el olvido. Es que el francés fue superado por el mencionado Bortoleto, terminando decimonoveno y último entre los vehículos que quedaron en pista. No es un detalle menor que Carlos Sainz no pudo completar la carrera debido a que tuvo que abandonar en el comienzo de la misma.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Tabla del Campeonato de Pilotos 2025

Oscar Piastri (McLaren) – 346 Lando Norris (McLaren) – 332 Max Verstappen (Red Bull) – 306 George Russell (Mercedes) – 251 Charles Leclerc (Ferrari) – 192 Lewis Hamilton (Ferrari) – 142 Kimi Antonelli (Mercedes) – 89 Alex Albon (Williams) – 73 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 Carlos Sainz (Williams) – 38 Fernando Alonso (Aston Martin) – 37 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 Esteban Ocon (Haas) – 28 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 Oliver Bearman (Haas) – 20 Pierre Gasly (Alpine) – 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

ver también Verstappen ganó el GP de Estados Unidos y puso la lucha por el título de la Fórmula 1 al rojo vivo y Colapinto terminó mejor que Gasly