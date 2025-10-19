Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Colapinto desobedeció la orden de Alpine y sobrepasó a Gasly en el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

Pese al pedido de la escudería francesa, el argentino aceleró y dejó atrás a su compañero de equipo, culminando en el puesto 17.

Por Gabriel Casazza

La lucha entre Colapinto y Gasly.
La lucha entre Colapinto y Gasly.

Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de Austin. El mismo, como no podía ser de otra manera, ofreció grandes emociones, tanto en torno a la lucha por la victoria como también en el fondo. En medio de ese panorama, Max Verstappen se quedó con el primer puesto y encendió la lucha por el título.

Pero, paralelamente, Franco Colapinto volvió a ser protagonista de un momento muy atractivo en la presente temporada de la Fórmula 1. El mismo, más allá de una carrera muy discreta de la escudería Alpine en general, se produjo al final de la competición norteamericana, enalteciendo al argentino y sepultando al francés Pierre Gasly.

Cuando la carrera estaba finalizando, el oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires, se aproximó peligrosamente a Gasly, demostrando un mejor rendimiento y una mayor velocidad en pista. Sin embargo, la orden del equipo fue que se mantengan las posiciones, incluso ante el peligro que suponía la arremetida de Gabriel Bortoleto.

El argentino de 22 años de edad desobedeció la orden de Alpine y terminó sobrepasando a su compañero de equipo con bastante facilidad. De esta manera, Colapinto culminó el Gran Premio de Estados Unidos en la decimoséptima colocación, dando otro paso hacia adelante en cuanto a su lucha por permanecer en la máxima categoría.

Posteriormente, Gasly redondeó una carrera para el olvido. Es que el francés fue superado por el mencionado Bortoleto, terminando decimonoveno y último entre los vehículos que quedaron en pista. No es un detalle menor que Carlos Sainz no pudo completar la carrera debido a que tuvo que abandonar en el comienzo de la misma.

Tweet placeholder
Publicidad

Tabla del Campeonato de Pilotos 2025

  1. Oscar Piastri (McLaren) – 346
  2. Lando Norris (McLaren) – 332
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 306
  4. George Russell (Mercedes) – 251
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 192
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 142
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 89
  8. Alex Albon (Williams) – 73
  9. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39
  11. Carlos Sainz (Williams) – 38
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 37
  13. Lance Stroll (Aston Martin) – 32
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) – 30
  15. Esteban Ocon (Haas) – 28
  16. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28
  17. Oliver Bearman (Haas) – 20
  18. Pierre Gasly (Alpine) – 20
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0
Verstappen ganó el GP de Estados Unidos y puso la lucha por el título de la Fórmula 1 al rojo vivo y Colapinto terminó mejor que Gasly

ver también

Verstappen ganó el GP de Estados Unidos y puso la lucha por el título de la Fórmula 1 al rojo vivo y Colapinto terminó mejor que Gasly

Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el triunfo de Max Verstappen en el GP de Estados Unidos

ver también

Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el triunfo de Max Verstappen en el GP de Estados Unidos

gabriel casazza
Gabriel Casazza

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Del papelón con Mascherano a la final del Mundial sub 20: Placente es el mejor DT de la selección juvenil desde Pekerman y Tocalli

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Lee también
Los mejores memes del GP de Estados Unidos: Colapinto le ganó a Gasly
FÓRMULA 1

Los mejores memes del GP de Estados Unidos: Colapinto le ganó a Gasly

El cambio que espera Pierre Gasly para 2026 tras largar detrás de Colapinto en las últimas carreras: “No me importa”
FÓRMULA 1

El cambio que espera Pierre Gasly para 2026 tras largar detrás de Colapinto en las últimas carreras: “No me importa”

Encima de Gasly y puntos por primera vez: el auspicioso pronóstico de la IA para Franco Colapinto en el GP de Austin
FÓRMULA 1

Encima de Gasly y puntos por primera vez: el auspicioso pronóstico de la IA para Franco Colapinto en el GP de Austin

El llamativo enojo de Franco Mastantuono con Alaba por no dejarle patear un tiro libre con Real Madrid
Fútbol europeo

El llamativo enojo de Franco Mastantuono con Alaba por no dejarle patear un tiro libre con Real Madrid

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo