Toto Wolff advirtió a Colapinto, Alpine y todos sus clientes en la F1: “Perjudicial para todos los equipos con motores Mercedes”

Días atrás, Toto Wolff había sido implacable con sus declaraciones, y asegurado que el motor Mercedes que usarán sus propios pilotos, así como los de McLaren, Alpine y Williams en la F1 2026, era completamente legal. Y aunque no se retractó de ello, este miércoles mostró otra cara ante la insistencia del resto de los motoristas de declarar al motor Mercedes como ilegal por su relación de compresión en caliente.

La temporada 2026 de la Fórmula 1

En diálogo con Sky Sports F1 en el inicio de los tests en Bahréin, Wolff advirtió a Colapinto, Alpine y todos los usuarios de sus motores de que nada podrá hacer si la FIA decide declarar el motor como ilegal: “En tal caso, sería perjudicial para todos los equipos con motores Mercedes“, tuvo que admitir.

Toto Wolff reconoció que deberán acatar la decisión de la FIA si declaran sus motores como ilegales. (Getty)

“Obtuvimos todas las garantías de que todo lo que hicimos se ajustó a las normas. Ni siquiera supone un aumento considerable del rendimiento. Lo que ganamos nosotros son apenas unos pocos caballos de fuerza, pero creo que todos nuestros competidores se sintieron un poco ofendidos y presionaron a la FIA durante mucho tiempo“, explicó Wolff.

El directivo de Mercedes luego reveló: “Este tipo de presión ha aumentado considerablemente en los últimos meses. Es decir, reuniones secretas, cartas secretas enviadas a la FIA, cuando en este deporte no hay nada secreto… Esta situación ha llevado las cosas hasta este punto“.

“Hay un proceso. Si el organismo rector vota un cambio en las regulaciones de los motores, no queda otra que aceptarlo. Es lo que hay”, reconoció. “Siempre respetaremos al organismo rector. Si toma una decisión en nuestro favor, o en contra, debemos acatar ambas”, completó.

Franco Colapinto, con Alpine, es uno de los pilotos que sufriría en caso de que el motor Mercedes sea declarado ilegal. (Prensa Alpine)

Toto Wolff, sorprendido con Red Bull

A pesar de haber sido los que más vueltas giraron en el shakedown de Barcelona, Toto Wolff reconoció que en la primera toma de contacto con pista en Bahréin, no sintió que Mercedes estuviera a la altura de las expectativas, y sacó a su equipo de la lista de candidatos.

“En Barcelona no fue más que un shakedown; salimos bien parados. Pero aquí en Sakhir nos enfrentamos a Red Bull, que tiene el mejor motor, y también a McLaren. Son rapidísimos“, reconoció. “No nos sentimos preparados porque el equilibrio, la degradación y la puesta a punto aún no nos satisfacen”, completó.

