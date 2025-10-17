Ni Senna, ni Schumacher, una eminencia de la Fórmula 1 eligió a Fangio como el mejor de la historia: “El primer ídolo”

En 2025, la Fórmula 1 cumplió 75 años de historia desde la creación del campeonato de lo que hoy es la categoría reina del automovilismo a nivel mundial. Con el paso de los años han aparecido grandes leyendas de la talla de Michael Schumacher o Lewis Hamilton, con siete títulos cada uno, o los Ayrton Senna, Alain Prost y Niki Lauda, que inspiraron a generaciones de pilotos.

Sin embargo, nada de todo esto hubiera sido posible sin el primer gran campeón: Juan Manuel Fangio. El argentino ganó cinco campeonatos del mundo y fue el que levantó la categoría, motivo por el cual Guenther Steiner lo puso en lo más alto, como el mejor de la historia: “Él, básicamente, inventó el deporte de tener un humano en un auto“, aseguró.

El ex jefe de equipo de Haas y un ingeniero con importante relevancia dentro de la Fórmula 1 hizo su top ten de pilotos históricos y no dudó al señalar a Fangio como el número uno. “Fue el primer grande. Se merece esa distinción. Sin él, no creo que la Fórmula 1 esté donde está hoy. El tipo hizo mucho para todos nosotros, para que suceda. Fue el primer ídolo en el deporte“, destacó en el podcast The Red Flags.

“Él lo hacía todo, no necesitaba un ingeniero ni nada. Creo que en aquella época era el único que podía poner a punto el auto desde lo mecánico, porque él era mecánico. Sabía como se comportaba el auto, lo entendía, y en esos tiempos no todos lo hacían. Estamos hablando de los 50s, ha pasado mucho tiempo, y eso lo hace especial”, continuó Steiner. “Él, básicamente, inventó el deporte de tener un humano en un auto. Fue la primera vez donde eso se convirtió en algo grande. Las carreras de autos modernas comenzaron con él en la Fórmula 1. Por eso, para mí, es el número uno.”

Fangio, el mejor de la historia para Guenther Steiner.

El ingeniero italo-estadounidense completó el podio histórico con Niki Lauda y Ayrton Senna, mientras que Jackie Stewart y Michael Schumacher se ubicaron entre los cinco mejores dentro de su consideración. Finalmente, ubicó a Max Verstappen, Lewis Hamilton, Alain Prost, Mario Andretti y Graham Hill en el resto del top ten.

Los diez mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 según Guenther Steiner