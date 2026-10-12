No se vio en TV: con elogio incluido, la furia de Isack Hadkar por no poder pasar a Franco Colapinto

En pleno Gran Premio de Singapur, el piloto de Red Bull expuso sus dificultades para poder sobrepasar a su colega argentino.

El Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 ya forma parte de la historia y de las estadísticas. Se lo llevó Max Verstappen, mientras que Franco Colapinto no pudo culminarlo. Por un problema técnico en su monoplaza de Alpine, el piloto argentino se quedó con las manos vacías y redondeó un fin de semana que fue para el olvido.

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Sin embargo, pese a todas sus dificultades, Colapinto volvió a exponer todo su talento. Inclusive, mientras pudo estar en pista, el argentino complicó a sus colegas y uno que lo sufrió en demasía fue Isack Hadjar, compañero del propio Verstappen en Red Bull. De hecho, supo manifestar su fastidio por no poder sobrepasarlo.

Con elogio incluido, Hadjar, que posteriormente sumó un punto por terminar en el puesto 10 del Gran Premio de Singapur, dialogó con su escudería y deslizó mucha bronca por no poder, ni siquiera, acercarse al oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires. Un contexto que se generó pese a tener mejor auto que Colapinto.

“¿Cuál es la mayor potencia que puedo obtener? Yo sabía que este tipo iba a ser un dolor en el culo”, manifestó Hadjar sobre Colapinto, mirándolo desde atrás. De todas maneras, poco después, el argentino comenzó a protagonizar los mencionados inconvenientes en el vehículo, los cuales terminaron marginándolo de la competencia.

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Ya estaba desesperado porque no lo podía pasar. Le pedía al ingeniero más potencia, otros modos de motor y hasta que le indicara dónde usar el boost para intentar superarlo.



Pero la joyita llega al final:



🗣️ “Yo sabía que… pic.twitter.com/GJ2JRjDHOu — Nico Peix (@ANPeix) October 11, 2026

Las frases de Colapinto tras el GP de Singapur

Una vez finalizada la carrera, Franco Colapinto dialogó con la prensa. Al ser consultado sobre lo que pasó con su auto, el argentino dijo: “Un problema de transmisión, en realidad hay que esperar a que el auto vuelva, pero un problema que no iba para atrás el auto ni para adelante. Hay que entender qué pasó, obviamente que fue una pena”.

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Además, agregó: “Dos problemas en dos carreras de fin de semana. Hay que de vuelta, volver con el equipo, trabajar para estar más fuerte. Se viene la parte del año que más espero yo y que más me gusta, la de Estados Unidos, México y Brasil, así que con ganas”.

Resultado del GP de Singapur 2026

Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Liam Lawson (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) George Russell (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Sergio Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) – DNF Franco Colapinto (Alpine) – DNF Gabriel Bortoleto (Audi) – DNF

DATOS CLAVE

Franco Colapinto abandonó el GP de Singapur por un problema en la transmisión.

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Max Verstappen ganó el Gran Premio de Singapur 2026 corriendo para Red Bull.