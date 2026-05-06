No solo Arabia: la Fórmula 1 quiere recuperar el GP de Bahréin y correr las 24 carreras en 2026

La categoría pretende incluir ambas carreras suspendidas de abril nuevamente en el campeonato mundial, ya hay fechas tentativas y los pagos realizados.

La Fórmula 1 tuvo en abril un inesperado parón de cinco semanas. Eso no estaba programado, fue causado por los conflictos bélicos en Medio Oriente, lo que provocó la cancelación de los Grandes Premios de Arabia Saudita y Bahréin. Ante esto, el calendario se redujo de 22 a 24 carreras, o al menos eso era lo que se tenía entendido hasta ahora, ya que Liberty Media trabaja para recuperar ambas carreras.

La Fórmula 1 y toda su temporada 2026 está en Disney+

Se sabía que los organizadores del campeonato mundial estaban trabajando para que Arabia Saudita fuera reinstalada en el campeonato cerca del final del mismo, allá por diciembre de este 2026. Sin embargo, de acuerdo a lo reportado por medios europeos, también habría una posibilidad de recuperar el Gran Premio de Bahréin, en octubre.

Bahréin podría entrar nuevamente al calendario en octubre. (Getty)

La razón central de tanta insistencia por recuperar ambos Grandes Premios es clara: los organizadores de esas carraras ya han pagado los derechos de patrocinio a la Fórmula 1. Hablamos de una suma superior a los 100 millones de dólares por las dos fechas del campeonato mundial.

Las fechas tentativas para recuperar los GP de Arabia y Bahréin

Hasta el momento lo que se sabe es que el Gran Premio de Arabia Saudita podría celebrarse el fin de semana del 6 de diciembre, fecha para la cual estaba pactada la carrera final de la temporada 2026, el GP de Abu Dhabi. Esto movería dicha competencia a la siguiente semana, lo que haría que el campeonato llegue a su fin el 13 de diciembre.

Arabia sería a finales de temporada. (Getty)

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Mientras tanto, el GP de Bahréin podría llegar a disputarse el primer fin de semana de octubre, con la carrera principal pactada para el 4 de octubre. Esto sería justo entre las carreras en Bakú (GP de Azerbaiyán) del 25 de septiembre, y en Singapur, del 11 de octubre.

Por supuesto, la reincorporación de ninguna de las dos carreras fue anunciada oficialmente aún por la Fórmula 1, pero hay grandes indicios de que el campeonato finalmente tendría 24 carreras en este 2026, tras varias semanas donde el nivel de los ataques bélicos en Medio Oriente se redujo considerablemente.

Síntesis

La Fórmula 1 planea recuperar las carreras canceladas en Arabia Saudita y Bahréin este 2026.

planea recuperar las carreras canceladas en Arabia Saudita y Bahréin este 2026. Los organizadores pagaron más de 100 millones de dólares por derechos de patrocinio de ambos eventos.

por derechos de patrocinio de ambos eventos. El GP de Arabia Saudita podría celebrarse el 6 de diciembre, postergando Abu Dhabi al 13. El de Bahréin sería el 4 de octubre.