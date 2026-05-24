Franco Colapinto y Pierre Gasly le dieron más de 15 millones a Alpine tras el GP de Canadá de la Fórmula 1 2026

Los 12 puntos acumulados por el 8° puesto de Gasly y el 6° de Colapinto le dieron una fortuna a la escudería liderada por Flavio Briatore.

Un enorme fin de semana para Franco Colapinto, Pierre Gasly y Alpine en general. El Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 dejó una buena sesión de Sprint y uno de los mejores dobletes entre clasificación y carrera de los últimos tiempos.

Una qualy al rojo vivo, con varios protagonistas muy parejos entre sí, y una carrera con todos los condimentos: incidentes, impactos, abandonos, sorpresas y decepciones. Para Alpine, y puntualmente para Colapinto, el GP en sí fue más que positivo.

Luego de no haber podido participar de la práctica libre por un desperfecto técnico, el argentino debió utilizar la SQ y la Sprint para probar el monoplaza y conocer la pista. Así y todo, largó 13° y finalizó 9°, quedando a un puesto de la zona de puntos.

En la carrera del domingo, Franco comenzó 10°, llegando a Q3 en la clasificación, y finalizó en su mejor posición histórica al conseguir el sexto puesto en la culminación del GP de Canadá. Pierre Gasly, en cambio, se repuso de una mala qualy, en la que quedó 14° para la largada, y culminó octavo, por lo que ambos puntuaron en el Circuito Gilles-Villenueve.

Con sus resultados, Colapinto sumó 8 puntos para el campeonato y para Alpine, mientras que el francés aportó cuatro unidades más. En lo que respecta a dinero, los puntos que consiguió el argentino simbolizaron U$D11.727.280 para las arcas de la escudería, mientras que Gasly, con sus unidades obtenidas, le generó una ganancia de U$D5.863.640.

Franco Colapinto en el GP de Canadá

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En total, los doce puntos que Alpine se llevó de Canadá entre los dos pilotos terminan dando un acumulado de U$D17.590.920 que se suman a los que ya ganaron en las cuatro carreras anteriores.

¿Cuánto vale cada punto ganado en una carrera de la Fórmula 1?

Durante la temporada 2025 de la Fórmula 1, la FIA destinó un monto récord para los puntos que cada escudería obtenía carrera a carrera. El pozo total en la campaña pasada fue de 3.870 millones, repartidos equitativamente punto por punto.

Teniendo en cuenta que se distribuyen 101 puntos por Gran Premio y 36 por Sprint, y a eso hay que multiplicarlo por los 24 GP de la temporada y las seis minicarreras. Por ende, en total se disputan 2.640 puntos por año entre los pilotos.

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Aplicando las matemáticas a la cuestión, cada punto que se obtiene en la F1, partiendo de la base del pozo de 2025 (3.870 millones de dólares), simboliza U$D1.465.910. Es decir, una sola unidad en la Fórmula 1 es casi un millón y medio de dólares.

Los valores para 2026 pueden variar, ya que la F1 tiende a modificar sus premios año tras año y se revelan a fin de cada temporada. Además, esta temporada habrá 22 carreras y no 24, ya que se suspendieron los GP de Arabia Saudita y Bahréin por el conflicto de Medio Oriente. Sin embargo, los montos repartidos el año anterior sirven como panorama para cada escudería.

Los millones que gana cada piloto por GP, según la posición

Posición Puntos Millones por GP/Sprint (en U$D) 1° 25 pts 36.647.750 2° 18 pts 26.386.380 3° 15 pts 21.988.650 4° 12 pts 17.590.920 5° 10 pts 14.659.100 6° 8 pts 11.727.280 7° 6 pts 8.795.460 8° 4 pts 5.863.640 9° 2 pts 2.931.820 10° 1 pt 1.465.910 — — — Sprint 1° 8 pts 11.727.280 Sprint 2° 7 pts 10.261.370 Sprint 3° 6 pts 8.795.460 Sprint 4° 5 pts 7.329.550 Sprint 5° 4 pts 5.863.640 Sprint 6° 3 pts 4.397.730 Sprint 7° 2 pts 2.931.820 Sprint 8° 1 pt 1.465.910

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Campeonato de constructores de la F1 2026