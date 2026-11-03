Tras la repentina salida del francés y la participación de Ryo Hirakawa, habrá otro debut en la escudería.

Haas atravesó una agitada estadía en México durante la disputa de un nuevo Gran Premio de la Fórmula 1. Antes de las actividades del sábado, anunciaron repentinamente que Esteban Ocon no iba a seguir participando de las mismas tras un altercado verbal con el jefe del equipo, Ayao Komatsu, por lo que subieron a Ryo Hirakawa a su monoplaza para la clasificación y la carrera.

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Por las penalizaciones post carrera, el japonés logró sumar un punto para el equipo, pero no estará a disposición este fin de semana en Brasil para repetirlo por tener que definir con Toyota el título en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA (WEC).

En ese contexto, Haas confirmó este martes que Rafael Camara será el reemplazante de Ocon para Interlagos. Así, el brasileño, que había sido confirmado para la temporada 2027 como piloto titular, tendrá un debut anticipado y ante su público.

Camara es una de las grandes sensaciones de la temporada en la Fórmula 2, ubicándose como líder a solo dos fechas del final. Ahora, tendrá su primera gran oportunidad a bordo de un monoplaza de la máxima categoría.

Haas confirmó que Ocon no correrá más

“TGR Haas F1 Team puede confirmar que Esteban Ocon ya no competirá en su nombre en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2026. Rafael Câmara acompañará a Ollie Bearman en el equipo durante el Gran Premio de São Paulo”.

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“Rafael hará su debut en la Fórmula 1 en su país natal este año, tras haber sido anunciado el mes pasado como uno de los pilotos titulares de TGR Haas F1 Team para el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2027”.

Cuándo se corre el GP de Brasil

La última carrera de esta triple ventana que inició en Austin y México se desarrollará este fin de semana en Interlagos. El Gran Premio de Brasil se correrá el próximo domingo 8 de noviembre desde las 14, hora argentina.

Datos clave

Rafael Camara reemplazará a Esteban Ocon en Haas para el GP de Brasil.

reemplazará a Esteban Ocon en Haas para el GP de Brasil. Esteban Ocon no competirá más para Haas tras su altercado verbal en México.

no competirá más para Haas tras su altercado verbal en México. Gran Premio de Brasil se correrá el domingo 8 de noviembre a las 14.