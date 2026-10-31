Ryō Hirakawa reemplaza a Esteban Ocon en la carrera del GP de México 2026

La escudería Haas anunció la baja del piloto francés y su presencia en el resto de la temporada es una incógnita.

Sorpresa en medio del Gran Premio de México 2026: Esteban Ocon no será parte de la carrera del domingo y Ryō Hirakawa tomará su lugar en Haas. La escudería americana no dio a conocer los motivos de la baja del piloto francés, quien estuvo presente en la Práctica Libre 2.

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Si bien ya se sabía que Ocon no continuaría en Haas luego de la presente temporada, lo cierto es que esta decisión es llamativa. Según informó Motorsport, Esteban tuvo un cortocircuito con su ingeniera de pista -Laura Mueller- durante la FP2 por un pedido sobre los neumáticos y esto habría desatado una interna que podría no tener retorno.

Personal del equipo Haas retira las calcomanías de Esteban Ocon (Getty Images)

De esta manera, Hirakawa disputará su primera carrera en la Fórmula 1 a sus 32 años y el escenario de su estreno será el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México. Cabe recordar que el piloto nipón es Bicampeón Mundial del WEC (2022 y 2023) y también ganó las 24 Horas de Le Mans en 2022.

Rafael Câmara ya fue confirmado para la temporada 2027 en Haas

La relación entre Esteban Ocon y Haas parece estar completamente rota. En este contexto, nacen las dudas sobre si el francés volverá a subirse al coche en lo que resta de la temporada 2026. De esta manera, hay dos alternativas: el estreno de Rafael Câmara en la F1 llega antes de 2027 o Ryō Hirakawa completa este año.

El comunicado de Haas sobre Esteban Ocon

El piloto reserva del equipo TGR Haas F1, Ryō Hirakawa, reemplazará a Esteban Ocon durante el resto del Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana.

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Ryō participó en la FP1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez el viernes, su tercera salida a pista de práctica libre de la temporada conduciendo el VF-26, terminando en el 15º puesto general.

El piloto japonés formará dupla con su compañero de equipo Ollie Bearman en la práctica final y la clasificación del sábado, y en el gran premio de 71 vueltas del domingo, lo que marcará el debut de Ryō en una carrera de Fórmula 1.

No se emitirán más declaraciones en este momento.

TGR Haas F1 Team reserve driver Ryō Hirakawa will replace Esteban Ocon for the remainder of the weekend’s Mexico City Grand Prix.



Ryō participated in FP1 at the Autodromo Hermanos Rodriguez on Friday, his third free practice outing of the season driving the VF-26, finishing… pic.twitter.com/8S9JoiV1iu — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 31, 2026