Predicción Fórmula 1: así le irá Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos, según la IA

En base a Google Gemini, el argentino nuevamente terminará en zona de puntos en la reanudación del campeonato.

Luego de más de un mes de parate, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el tan ansiado Gran Premio de Países Bajos, en el circuito internacional de Zandvoort. El campeonato está al rojo vivo y varios pilotos prometen meterle presión a Kimi Antonelli, quien llegó al descanso de verano como el líder de la temporada.

Para Franco Colapinto no será una carrera más. El argentino llega con fuerzas luego de haber realizado una enorme tarea en la primera mitad del año, manteniéndose en el puesto 12 del campeonato con 19 puntos.

Pese a no contar con las actualizaciones que Alpine lleva en el monoplaza de Pierre Gasly para esta carrera, las chances del argentino de sumar puntos son posibles, ya que la escudería apunta a terminar entre los 10 mejores con sus dos pilotos.

Así también lo cree la inteligencia artificial. Como en la previa de cada GP, Bolavip le pidió a la IA que realice su predicción para la carrera en Zandvoort. Para la suerte del público argentino, Colapinto terminaría en el décimo lugar, por detrás de Gasly, quien llegaría en el noveno puesto.

Franco Colapinto marcha 12° en la temporada 2026 de la F1

Según la predicción de Google Gemini, Max Verstappen -recientemente renovado en Red Bull- ganaría la carrera en su tierra natal, con Antonelli como escolta y Lando Norris completando el podio. Los Alpine, para alegría de Flavio Briatore, terminarían ambos en zona de puntos.

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Así quedará el GP de Países Bajos según la IA: Colapinto 10°

Pos. Piloto Equipo Estado / Incidencia 1 Max Verstappen Red Bull Ganador (Estrategia limpia y ritmo sólido) 2 Kimi Antonelli Mercedes +2.4s 3 Lando Norris McLaren +5.1s 4 George Russell Mercedes +12.8s 5 Lewis Hamilton Ferrari +18.3s 6 Charles Leclerc Ferrari +22.0s 7 Oscar Piastri McLaren +26.5s 8 Liam Lawson Red Bull +34.1s 9 Pierre Gasly Alpine +45.2s (Líder de la zona media con mejoras) 10 Franco Colapinto Alpine +51.0s (Defensa heroica sin paquete aerodinámico) 11 Carlos Sainz Williams +55.4s 12 Alexander Albon Williams +1:01.2s 13 Fernando Alonso Aston Martin +1:05.8s (Fuerte degradación de neumáticos) 14 Yuki Tsunoda RB +1:12.1s (Adaptación complicada en su regreso) 15 Nico Hülkenberg Audi +1 Vuelta 16 Oliver Bearman Haas +1 Vuelta DNF Lance Stroll Aston Martin Despiste (V. 48): Perdió la parte trasera en la leca de la Curva 11. DNF Esteban Ocon Haas Falla mecánica (V. 31): Problema de sobrecalentamiento en la unidad de potencia. DNF Gabriel Bortoleto Audi Colisión (V. 1): Toque en la largada en la frenada de Tarzan. DNS Arvid Lindblad RB No largó: Falla hidráulica detectada en la vuelta de formación.

Horarios y cronograma del GP de Países Bajos 2026

Viernes 21 de agosto Práctica Libre 1: 07:30 hs Clasificación sprint: 11:30 hs

Sábado 22 de agosto Sprint: 07:00 hs Clasificación: 11:00 hs

Domingo 23 de agosto Carrera principal: 10:00 hs



*Fechas y horarios correspondientes a la República Argentina.

Dónde ver EN VIVO el GP de Países Bajos 2026

Todas las sesiones del Gran Premio de Países Bajos 2026 de la Fórmula 1 se pueden ver en vivo en Argentina a través de la plataforma Disney+ Premium y F1 TV. Además, Fox Sports transmitirá ambas carreras (sprint y principal) por TV.

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En síntesis