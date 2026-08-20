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Predicción Fórmula 1: así le irá Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos, según la IA

En base a Google Gemini, el argentino nuevamente terminará en zona de puntos en la reanudación del campeonato.

Franco Colapinto en la temporada 2026 de la F1
© Prensa AlpineFranco Colapinto en la temporada 2026 de la F1

Luego de más de un mes de parate, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el tan ansiado Gran Premio de Países Bajos, en el circuito internacional de Zandvoort. El campeonato está al rojo vivo y varios pilotos prometen meterle presión a Kimi Antonelli, quien llegó al descanso de verano como el líder de la temporada.

Para Franco Colapinto no será una carrera más. El argentino llega con fuerzas luego de haber realizado una enorme tarea en la primera mitad del año, manteniéndose en el puesto 12 del campeonato con 19 puntos.

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Pese a no contar con las actualizaciones que Alpine lleva en el monoplaza de Pierre Gasly para esta carrera, las chances del argentino de sumar puntos son posibles, ya que la escudería apunta a terminar entre los 10 mejores con sus dos pilotos.

Así también lo cree la inteligencia artificial. Como en la previa de cada GP, Bolavip le pidió a la IA que realice su predicción para la carrera en Zandvoort. Para la suerte del público argentino, Colapinto terminaría en el décimo lugar, por detrás de Gasly, quien llegaría en el noveno puesto.

Franco Colapinto marcha 12° en la temporada 2026 de la F1

Franco Colapinto marcha 12° en la temporada 2026 de la F1

Según la predicción de Google Gemini, Max Verstappen -recientemente renovado en Red Bull- ganaría la carrera en su tierra natal, con Antonelli como escolta y Lando Norris completando el podio. Los Alpine, para alegría de Flavio Briatore, terminarían ambos en zona de puntos.

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Pos.PilotoEquipoEstado / Incidencia
1Max VerstappenRed BullGanador (Estrategia limpia y ritmo sólido)
2Kimi AntonelliMercedes+2.4s
3Lando NorrisMcLaren+5.1s
4George RussellMercedes+12.8s
5Lewis HamiltonFerrari+18.3s
6Charles LeclercFerrari+22.0s
7Oscar PiastriMcLaren+26.5s
8Liam LawsonRed Bull+34.1s
9Pierre GaslyAlpine+45.2s (Líder de la zona media con mejoras)
10Franco ColapintoAlpine+51.0s (Defensa heroica sin paquete aerodinámico)
11Carlos SainzWilliams+55.4s
12Alexander AlbonWilliams+1:01.2s
13Fernando AlonsoAston Martin+1:05.8s (Fuerte degradación de neumáticos)
14Yuki TsunodaRB+1:12.1s (Adaptación complicada en su regreso)
15Nico HülkenbergAudi+1 Vuelta
16Oliver BearmanHaas+1 Vuelta
DNFLance StrollAston MartinDespiste (V. 48): Perdió la parte trasera en la leca de la Curva 11.
DNFEsteban OconHaasFalla mecánica (V. 31): Problema de sobrecalentamiento en la unidad de potencia.
DNFGabriel BortoletoAudiColisión (V. 1): Toque en la largada en la frenada de Tarzan.
DNSArvid LindbladRBNo largó: Falla hidráulica detectada en la vuelta de formación.

Horarios y cronograma del GP de Países Bajos 2026

  • Viernes 21 de agosto
    • Práctica Libre 1: 07:30 hs
    • Clasificación sprint: 11:30 hs
  • Sábado 22 de agosto
    • Sprint: 07:00 hs
    • Clasificación: 11:00 hs
  • Domingo 23 de agosto
    • Carrera principal: 10:00 hs

*Fechas y horarios correspondientes a la República Argentina.

Dónde ver EN VIVO el GP de Países Bajos 2026

Todas las sesiones del Gran Premio de Países Bajos 2026 de la Fórmula 1 se pueden ver en vivo en Argentina a través de la plataforma Disney+ Premium y F1 TV. Además, Fox Sports transmitirá ambas carreras (sprint y principal) por TV.

En síntesis

  • Franco Colapinto ocupa el 12° puesto del campeonato con 19 puntos.
  • El Gran Premio de Países Bajos regresa en el circuito de Zandvoort.
  • Google Gemini predice victoria de Max Verstappen y Colapinto en 10° lugar.
Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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