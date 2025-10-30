Se supo: la multa interna que Colapinto pagó por el sobrepaso a Gasly en el GP de Austin y la inesperada ayuda que recibió

En el Gran Premio de Austin de la Fórmula 1 ocurrió una situación que generó polémica puertas adentro en la escudería de Alpine. A pesar del pedido de los ingenieros, en la anteúltima vuelta, Franco Colapinto decidió pasar a Pierre Gasly y de esta manera terminó la carrera por delante suyo.

Semanas después de este hecho, salió a la luz que la escudería francesa tomó cartas en el asunto y decidió hacerle una multa interna al piloto argentino por no respetar las órdenes que le dieron. Según lo informado por el medio Bardeo.News, la misma fue por 100 mil euros.

Además, siguiendo con la información, la fuente citada anteriormente agregó que el oriundo de Pilar no se hizo cargo de la misma, ya que recibió una ayuda inesperada por parte de Marcos Galperín, el dueño de MercadoLibre, que es uno de los principales sponsors de Alpine.

El motivo por el que el empresario argentino pagó la multa de Colapinto fue porque este sobrepaso le sirvió como publicidad. En el momento en el que el pilarense pasó a su compañero, la cámara de la transmisión enfocó con claridad el logo de su empresa en los dos monoplazas.

De esta manera, con ayuda de Galperín, el piloto argentino ya se quitó de encima la multa interna que recibió por su escudería y se prepara para la próxima carrera, que será el domingo 9 de noviembre, a partir de las 14.00 horas, en el Gran Premio de Brasil, en el Autódromo José Carlos Pace de San Pablo.

La racha que buscará mantener Colapinto en el GP de San Pablo

Alpine es, con diferencia, el peor auto de la parrilla en este 2025. Algo que se ha acentuado más y más con el correr de la temporada. Sin embargo, Interlagos es un lugar especial para la escudería francesa. Y es que desde 2019 mantiene una racha de sumar puntos en cada Gran Premio de Brasil. Teniendo en cuenta, claro, que en 2020 se suspendió la carrera por la pandemia.

Esta racha es aún más notable si se toma en cuenta que, post pandemia, Alpine ha logrado puntuar en cada Gran Premio de Brasil con ambos autos. Situación que, si bien se dio en otra realidad que la que vive hoy la escudería, pone aún más presión en Franco Colapinto.

