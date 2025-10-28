Es tendencia:
Se reveló el motivo por el que Alpine fue mucho más lento que los demás equipos en el GP de México de la Fórmula 1

El periodista Paolo Filisetti explicó cuál fue el detonante por el que el argentino terminó a 37 segundos de Stroll en la última carrera.

Por Marco D'arcangelo

Franco Colapinto en el GP de México.
El Gran Premio de México de la Fórmula 1 no fue sencillo ni para Franco Colapinto ni para su escudería, Alpine. El piloto argentino, no tuvo buenos rendimientos con su auto tanto en las prácticas, como tampoco en la clasificación, en la que terminó último, ni en la carrera del pasado domingo.

Tal es así que el oriundo de Pilar terminó en la posición 16°, por delante de Carlos Sainz, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg y Liam Lawson, debido a que estos cuatro no pudieron terminar la carrera. Además, junto a su compañero Pierre Gasly, quien quedó 15°, quedaron a más de 37 segundos de Lance Stroll, que finalizó 14°.

Días después de este mal rendimiento de Alpine en el GP de México, el periodista de RacingNews365, Paolo Filisetti, explicó cuáles fueron los motivos de esta situación y por qué los dos autos de la escudería francesa fueron tan lentos en comparación a los otros de la parrilla. 

Según el experto, uno de los motivos fue la densidad del aire, que en México es aproximadamente un 30 % menor que a nivel del mar. Esta reducción no solo baja la carga aerodinámica a aproximadamente el 65 % de los niveles normales, sino que también tiene un impacto importante en el intercambio de calor.

Como consecuencia de esto, la refrigeración de los monoplazas se convirtió en un problema para Alpine, y el calor de los tambores de freno pudo transferirse a las llantas y aumentar las temperaturas de los neumáticos, por lo que los desgastó más rápido de lo normal y así perdió el grip y aceleró la degradación. 

Otro de los factores según Filisetti fue el motor del A525, debido a que mostró una aceleración notablemente inferior a la de la competencia y le hizo perder terreno a los autos de la escudería francesa en los primeros cientos de metros de la recta principal del circuito. 

Por último, lo que complicó a Alpine en esta carrera fue el diseño de sus coches, ya que volviendo al tema de la aerodinámica, la gran carga que generan hizo que la fuerza que genera se convierta en una limitación. 

Los dichos de Colapinto tras el GP de México

La frustración del pilarense fue evidente en su rostro cuando se paró ante los micrófonos. Su carrera estuvo condenada desde el inicio por la elección de gomas, que lo terminó obligó a demorar la primera -y única- parada. “Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip“, disparó Colapinto, en forma de queja mientras asumía un nuevo baño de realidad.

Con los blandos, el monoplaza recupera vida y le permitió al argentino cruzar la bandera a cuadros mostrando un gran ritmo. Pero ya era imposible remontar: “Con las blandas anduve bien y ya era muy tarde“, opinó el pilarense, quien consideró que “fue una carrera sin mucho ritmo y muy larga“.

“Como equipo no teníamos ritmo y nos costó mucho“, agregó Colapinto. Y la estadística permite ratificar su análisis. Es que su estrategia (Duro-Blando) fue tan ineficaz como la de Gasly (Medio-Blando): ambos terminaron a 37 segundos del 14°, Lance Stroll (Aston Martin), corriendo prácticamente una carrera solitaria entre ellos.

En síntesis

  • Franco Colapinto (Alpine) finalizó 16° en el Gran Premio de México, a 37 segundos del 14° lugar.
  • El bajo rendimiento de Alpine se debió a la menor densidad del aire de México y problemas de refrigeración .
  • El periodista Paolo Filisetti indicó que el motor A525 de Alpine mostraba una aceleración inferior a la competencia.
