El medio europeo que propone dos pilotos en lugar de Franco Colapinto a la espera de la confirmación de Alpine: “Mejora tangible”

Pasan los días y tanto la incertidumbre como la ansiedad no cesa en Argentina: ¿Qué falta para que Franco Colapinto sea confirmado como piloto de Alpine en el 2026? Según fuentes oficiales y extraoficiales, lo único que resta para esto es el anuncio oficial. El resto, estaría todo acordado, sobre todo puertas adentro de la escudería.

Sin embargo, y más allá de que sea prácticamente un hecho el asiento de Alpine para Colapinto en el 2026, en Europa aún confían en que el equipo francés dé un volantazo de última hora y manden al congelador el anuncio del argentino.

Resulta que el reconocido medio Racing News 365, con sede en Países Bajos, realizó un artículo de opinión en el que catalogaron de apresurada la decisión de Alpine de confirmar a Colapinto antes que finalice la temporada, y sobre todo por hacerlo antes que Red Bull y Racing Bulls confirmen cómo quedarán los tres pilotos que restan oficializarse.

Es que según RN365 en su publicación, “existen mejores opciones disponibles para el equipo Enstone, tanto dentro como fuera del paddock de la F1, y tanto a corto como a largo plazo“. Entre las alternativas sugeridas, mencionaron a Yuki Tsunoda y a Liam Lawson, e incluso a Arvid Lindblad, el joven de la academia Red Bull que puede alterar el futuro entero de los pilotos de las dos escuderías de la bebida energética.

Lindblad parece tener un lugar asegurado en VCARB para el año próximo, por lo que Tsunoda o Lawson podrían quedar fuera de la F1 ante el enorme desempeño de Isack Hadjar. Y aquí es donde RN365 indica que el japonés o el neozelandés ocuparía mejor la butaca de Alpine que Franco Colapinto en el 2026.

“Cualquiera de los dos pilotos representaría una mejora tangible respecto a Colapinto; es difícil imaginar que ambos no consigan puntos en el A525 este año, independientemente de las deficiencias del coche”, expresó el periodista Samuel Copp, en el artículo publicado en Racing News 365.

Lo cierto es que, a pesar de los dichos por el prestigioso portal neerlandés, la decisión en Alpine parece estar tomada, y Franco Colapinto será su segundo piloto en 2026 junto a Pierre Gasly. El anuncio oficial, que será en los próximos días, lo confirmará por completo.

Filtran la fecha del anuncio de Alpine sobre la continuidad de Colapinto

Mientras la expectativa por el anuncio de Colapinto como nuevo piloto de Alpine crece con cada día, todo indica que el fin de semana de carreras en Interlagos será cuando se haga oficial. De acuerdo a Bardeo News, la confirmación tendrá lugar “El viernes 7 de noviembre, en la previa de lo que será el GP de Brasil de la Fórmula 1“.

“Colapinto está muy feliz en la escudería. Ha recuperado el respaldo de Briatore, cuya relación se había desgastado, sobre todo después de los accidentes que tuvo el argentino cuando asumió el rol de piloto titular esta temporada en reemplazo de Jack Doohan“, agrega el medio.

La próxima carrera de Franco Colapinto

La próxima parada para Franco Colapinto en la Fórmula 1 está en San Pablo, ya que lo que viene es el Gran Premio de Brasil. Luego de unos días de descanso, los pilotos regresarán para protagonizar el primero de los últimos cuatro fines de semana de carrera, que contará con Sprint.

El viernes 7 de noviembre a las 11:30 será la primera y única práctica libre. Ese mismo día, pero a las 15:30, se llevará a cabo la clasificación para la carrera Sprint, que será el sábado a las 11. Posteriormente, a las 15, llegará el turno de la clasificación para la carrera del domingo a las 14. Todo se podrá ver por Disney+.

