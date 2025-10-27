Soñaba con ser campeón en la Fórmula 1 pero confesó que asesinó a su padre y consternó al mundo: “Lo apuñalé en el cuello”

El mundo del automovilismo está sumamente consternado por un hecho inesperado: Antolín González asesinó a su padre. Esta reciente noticia sacudió al deporte, ya que tiene como protagonista al subcampeón de la Fórmula Renault 2.0 Asian Championship 2018 y que prometía tener un gran futuro, a tal punto de que era considerado un candidato para irrumpir en la Fórmula 1.

El joven de apenas 23 años estuvo involucrado en una gresca junto a su padre, después de una acalorada discusión que se volvió aún más tensa. Según su declaración ante el juzgado, el hecho ocurrió en la nave industrial de la empresa familiar en la que trabajaban. Después del suceso no se resistió ante las autoridades policiales y por eso está detenido desde el 5 julio.

Lo cierto es que González mató a su papá en una discusión familiar y ahora espera su condena final. Lejos de esquivar la responsabilidad, el español admitió ser culpable y contó detalles que ayudaron a esclarecer el proceso judicial. Por ejemplo, reveló que lo asesinó de una puñalada en el cuello con un machete de entre 10 y 15 centímetros de hoja, durante el altercado en cuestión.

Antolín González, ex piloto español que asesinó a su padre. (Foto: @antolin_races)

“Forcejeamos y accidentalmente le apuñalé en el cuello“, explicó Antolín en la sede judicial, respecto al crimen en el que su progenitor de 56 años perdió la vida. Sin embargo, según informaron medios locales como El País y La Sexta, su padre había empeñado el arma blanca y lo había amenazado. De esta manera, de ser así se trataría de un asesinato por actuar en defensa propia.

Tras el acontecimiento, González abandonó el lugar y arrojó el cuchillo al río Arandilla. Luego fue detenido en Sinovas sin oponer resistencia frente a los policías, tal como informó el Gobierno de Burgos. Desde ese preciso instante y hasta la fecha, Antolín permanece en prisión provisional mientras aguarda por conocer el veredicto final de la Justicia y así su condena.

El joven español creció rodeado de vehículos y desde pequeño se lució en deportes de velocidad, principalmente en karting hasta ser subcampeón en la Fórmula Renault 2.0 Asian Championship 2018. Como si eso no fuera suficiente, en el mundo del deporte automovilístico de la región lo comparaban con Fernando Alonso, el piloto dos veces campeón de la Fórmula 1.

De todas maneras, cabe aclarar que Antolín había abandonado el automovilismo hacía 5 años para poder cuidar de su madre y encabezar el proyecto del emprendimiento familiar, tal como hizo con los estudios. Otro dato clave a destacar es que sus padre se habían separado recientemente y su mamá había presentado denuncias en dos ocasiones a su padre por maltratos.

