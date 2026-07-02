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Fórmula 1

Stefano Domenicali negó que la Fórmula 1 vaya a tener autos 100% eléctricos: “Somos y seremos híbridos”

El Presidente de la categoría dejó en claro que ese no es el camino que sigue la Fórmula 1.

Stefano Domenicali se refirió al futuro de la categoría
© GettyStefano Domenicali se refirió al futuro de la categoría

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está acercándose a su ecuador, en lo que es el inicio de una nueva era en la categoría, tras los cambios en la normativa de motores y chasis, que generó un reinicio desde cero y puso en paridad total el motor de combustión y el motor eléctrico.

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Esta situación puso en alerta a más de uno, ya que poco a poco lo eléctrico va tomando cada vez más preponderancia y la decisión se llegó a tomar como un paso en dirección a un 100% de dominio eléctrico. Sin embargo, Stefano Domenicali salió a ponerle paños fríos a la situación y asegurar que eso jamás pasará.

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Domenicali aseguró que la Fórmula 1 no va rumbo a ser 100% eléctrica. (Getty)

Domenicali aseguró que la Fórmula 1 no va rumbo a ser 100% eléctrica. (Getty)

Los coches 100% eléctricos nunca existirán en la F1“, aseveró rotundamente el mandatario principal de la categoría. “No los habrá porque nuestro campeonato es eso: un campeonato. Somos y seremos híbridos, y ahora estamos poniendo los combustibles sostenibles en el centro“, explicó Domenicali.

Para dejar aún más en claro su postura, cerró sus declaraciones con un irónico comentario: “Hay otra fórmula llamada Fórmula E que hace eso, pero, con todo respeto, es algo distinto y realmente incomparable“.

Los autos de la F1 2026 son 50% a combustión y 50% eléctricos. (Getty)

Los autos de la F1 2026 son 50% a combustión y 50% eléctricos. (Getty)

Síntesis

  • Stefano Domenicali, máximo responsable de la Fórmula 1, aseguró de manera tajante que los monoplazas 100% eléctricos nunca existirán en la categoría.
  • Motores híbridos seguirán siendo la esencia del campeonato, pero con el foco puesto ahora en la utilización y el desarrollo de combustibles sostenibles.
  • Fórmula E fue mencionada por el directivo para marcar la clara diferencia entre ambas competiciones, destacando que son propuestas totalmente incomparables.
Germán Celsan
Germán Celsan
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