Los jugadores de la Selección Argentina que se revalorizaron tras el Mundial 2026

Luego de la participación en la Copa del Mundo, varios nombres propios de La Albiceleste crecieron en torno a sus cotizaciones.

El Mundial 2026 ya forma parte de la historia, de las estadísticas y de los recuerdos. En medio de ese panorama, la Selección Argentina acudió a la gran final, aunque no pudo alzarse con un nuevo título como consecuencia de su derrota por la mínima diferencia frente a España. Sin embargo, varios de sus jugadores aprovecharon el certamen.

De hecho, según publicó el sitio web especializado Transfermarkt, hubo futbolistas del combinado encabezado estratégicamente por Lionel Scaloni que se revalorizaron de manera contundente en torno a sus respectivas cotizaciones. Como consecuencia de ello, esto impactó de manera clara en el mercado de pases.

Julián Álvarez: 120 millones de euros

Julián Álvarez en la Selección Argentina. (Foto: Getty)

La cotización del delantero de Atlético de Madrid creció 20 millones de euros, pasando de los 100 a los 120 millones de euros.

Enzo Fernández: 100 millones de euros

Enzo Fernández en la Copa del Mundo. (Foto: Getty)

La cotización del mediocampista de Chelsea creció 10 millones de euros, pasando de los 90 a los 100 millones de euros.

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Cristian Romero: 50 millones de euros

Cuti Romero podría irse de Tottenham. (Foto: Getty)

La cotización del defensor de Tottenham Hotspur creció 5 millones de euros, pasando de los 45 a los 50 millones de euros.

Lisandro Martínez: 45 millones de euros

Lisandro Martínez en el Mundial 2026. (Foto: Getty)

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La cotización del defensor de Manchester United creció 5 millones de euros, pasando de los 40 a los 45 millones de euros.

Thiago Almada: 20 millones de euros

Thiago Almada con La Albiceleste. (Foto: Getty)

La cotización del volante de Atlético de Madrid creció 5 millones de euros, pasando de los 15 a los 20 millones de euros.

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Los 10 jugadores más valiosos de la Selección Argentina

Julián Álvarez: 120 millones de euros Enzo Fernández: 100 millones de euros Lautaro Martínez: 85 millones de euros Nico Paz: 80 millones de euros Alexis Mac Allister: 70 millones de euros Cristian Romero: 50 millones de euros Lisandro Martínez: 45 millones de euros Giuliano Simeone: 40 millones de euros Valentín Barco: 40 millones de euros Exequiel Palacios: 25 millones de euros

DATOS CLAVE

Julián Álvarez alcanzó 120 millones de euros tras revalorizarse 20 millones en Transfermarkt.

Enzo Fernández aumentó su cotización a 100 millones de euros tras el Mundial.

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