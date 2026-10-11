Steve Nielsen, jefe de Alpine, investigará el auto de Franco Colapinto y promete mejoras: “Piezas nuevas en camino”

El británico dio explicaciones luego de un fin de semana más sin puntos para el equipo con sede en Enstone.

Un nuevo fin de semana olvidable para Alpine. La gira de tres grandes premios seguidos en el continente asiático terminó sin puntos para Pierre Gasly y para Franco Colapinto, ya que tanto en Bakú como en Malasia y Singapur quedaron ambos monoplazas fuera del top 10.

De hecho, el argentino no pudo terminar dos de las tres carreras de esta seguidilla. En Bakú por su choque con Gasly y hoy, en Singapur, por un desperfecto técnico en su vehículo que lo hizo abandonar en la vuelta 31.

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Cabe destacar que Colapinto también terminó con un DNF en la Sprint por otra complicación en la tecnología de su monoplaza, por lo que las averías del Alpine le condicionaron totalmente el rendimiento.

Luego de este fin de semana para el olvido y el doble DNF de Franco, quien salió a dar explicaciones fue Steve Nielsen, el jefe de equipo de Alpine. En diálogo con la web oficial de la Fórmula 1, el británico señaló: “La carrera de hoy en Singapur, y el triplete en general, no salieron como esperábamos. El resultado habla por sí solo y, lamentablemente, nos vamos sin haber sumado puntos“.

De todas formas, trató de ser positivo: “Naturalmente, esto nos complica todavía más las cosas en el campeonato. Si miramos solamente la tabla de puntos, el panorama no es nada alentador. Pero lo que nos mantiene optimistas, tanto a mí como al equipo, es que demostramos tener un buen ritmo y que el auto, en general, está funcionando bien en la mayoría de los circuitos, por eso creo que podemos encarar las próximas carreras con una mentalidad positiva, sabiendo que tenemos la posibilidad de pelear por puntos y, con suerte, empezar a descontar la diferencia con nuestros rivales”.

Además del optimismo, Nielsen afirmó que habrá cambios en ambos Alpine para las próximas carreras, y que se pondrá a investigar para entender qué pasó en el monoplaza de Colapinto: “No solamente necesitamos seguir mejorando el rendimiento del auto para los dos pilotos, algo que vamos a hacer porque tenemos más piezas nuevas en camino, sino que también tenemos que entender qué provocó que tuviéramos que detener el auto dos veces en pista este fin de semana”.

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Steve Nielsen, jefe de equipo de Alpine (Getty)

Por último, volvió a hacer énfasis en los objetivos de acá hasta el cierre del año: “La confiabilidad fue uno de nuestros puntos fuertes durante esta temporada y es importante que volvamos a tenerla bajo control, para asegurarnos de contar con los dos autos en condiciones de competir y pelear por puntos“.

Las frases de Colapinto tras el GP de Singapur

Una vez finalizada la carrera, Franco Colapinto dialogó con la prensa. Al ser consultado sobre lo que pasó con su auto, el argentino dijo: “Un problema de transmisión, en realidad hay que esperar a que el auto vuelva, pero un problema que no iba para atrás el auto ni para adelante. Hay que entender qué pasó, obviamente que fue una pena”.

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Además, agregó: “Dos problemas en dos carreras de fin de semana. Hay que de vuelta, volver con el equipo, trabajar para estar más fuerte. Se viene la parte del año que más espero yo y que más me gusta, la de Estados Unidos, México y Brasil, así que con ganas”.

Resultado del GP de Singapur 2026