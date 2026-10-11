Franco Colapinto sufrió un desperfecto en su auto y abandonó en el GP de Singapur

El argentino debió abandonar en el GP de Singapur en la vuelta número 32 y de esta manera suma su segundo abandono consecutivo.

Luego de un muy mal fin de semana en el GP de Baréin -que se corrió en Malasia-, Franco Colapinto sigue con la mala racha y este domingo, producto de un inconveniente con su auto, debió abandonar en el GP de Singapur. De esta manera, el argentino no pudo completar ninguna de las últimas dos carreras.

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El piloto argentino nacido en Pilar informó que tenía un problema en el neumático trasero derecho, mientras que desde Alpine le dicen que es un problema de transmisión y que perdieron lo sensores traseros del monoplaza. Cabe aclarar que Franco Colapinto no tuvo nada que ver con esta situación, por lo que la responsabilidad -tras el análisis de lo sucedido- caerá sobre la escudería.

Franco Colapinto en Singapur. (Foto: Getty).

El breve comunicado de Alpine

La escudería francesa publicó en sus redes sociales: “Franco se ha retirado con un problema sospechado en la línea de transmisión. Tendremos que esperar el regreso del coche para investigar completamente la causa”. Cabe destacar que Colapinto se encontraba en la posición número 14 cuando se produjo el incidente en su coche.

Por otro lado, se reveló cómo fue el intercambio mediante la radio entre Stuart Barlow, el ingeniero de pista, y Colapinto. El argentino informa que algo anda mal, mientras que Stuart le respondió: “Sí, sí, copiado. Franco, sí, copiado. Estamos viendo algo. Si podés seguir, intentémoslo”.

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Colapinto retruca: “No, no, Stu. No funciona la marcha atrás”. Barlow agrega: “Algo salió mal. Apagá el auto. Lo siento, amigo”. El argentino cierra con un grado importante de indignación: “¡La puta madre! ¿Qué está pasando?”.

“Sí, no ha sido nuestra racha de suerte, amigo”, retrucó Barlow, para que luego Colapinto diga: “Es la trasera derecha”. Finalmente, el ingeniero cerró: “Sí, algo salió mal ahí. Sí, perdimos algunos sensores en la parte trasera de la rueda del coche. Gracias por ponerte detrás del muro”.

Así fue el abandono de Franco Colapinto

ABANDONÓ COLAPINTO: EL ALPINE DEL ARGENTINO SE QUEDÓ PARADO EN LA VUELTA 31 DEL GRAN PREMIO DE SINGAPUR.



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