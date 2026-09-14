Lamine Yamal se comparó con Messi, Maradona, Cristiano Ronaldo y Pelé: “Nunca tan pronto se había ganado tanto”

Por sus 8 títulos con 19 años como argumento, el español se equiparó con los mejores futbolistas de la historia.

Lamine Yamal es uno de los mejores futbolistas del planeta y eso no está en discusión. A pesar de tener apenas 19 años, sostiene un gran nivel en Barcelona, pero también por lo conseguido con la Selección de España. En ese sentido, lejos de pasar desapercibido, se comparó con Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Cristiano Ronaldo y Pelé…

Lamine Yamal tras salir campeón del Mundial 2026 con España. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que el próximo lunes 26 de octubre se entrega el Balón de Oro 2026, por lo que actualmente el foco está puesto en ese objetivo. Luego de lo que fue una buena temporada en su equipo y la conquista de la Copa del Mundo con su país, el chico sensación es uno de los principales candidatos a ganar el galardón.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con Movistar Plus Deportes, fue contundente. “Han habido grandes estrellas en el fútbol… jugadores históricos como Leo (Messi), Cristiano (Ronaldo), como Diego (Maradona), que yo no lo he podido ver“, deslizó Lamine en un primer intento de comparación con los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Lionel Messi y Lamine Yamal en la final del Mundial 2026. (Getty Images)

Pocos segundos más tarde, redobló la apuesta y fue aún más ambicioso. “Yo creo que nunca tan pronto se había ganado tanto“, sentenció Yamal sin titubear. En ese preciso momento, recordó la figura del galáctico que antes olvidó. “Está el caso de Pelé, que sí que había ganado mucho. Pero recientemente, no“, aseguró sin desmerecer su propio argumento.

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Inmediatamente después, hizo una reflexión al respecto. “Entonces, la gente yo creo que tiene su pensamiento que porque ha ganado a lo mejor en algún momento, y yo sé que tengo mil cosas que hacer para quedarme en la historia del fútbol“, manifestó Lamine sobre su tremendo arranque de carrera y el futuro que promete ser extraordinario dentro de la elite.

Lamine Yamal tras salir campeón del Mundial 2026 con España. (Getty Images)

Cabe recordar que Lamine Yamal ya ganó 8 títulos colectivos desde que debutó como profesional. Con solamente 19 años de edad, las conquistas incluyen trofeos domésticos con Barcelona, pero a nivel internacional tienen más peso: recientemente levantó la Copa del Mundo 2026 y en el pasado cercano la Eurocopa con la Selección de España.