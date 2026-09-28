Dónde ver EN VIVO Bulgaria vs. Estonia por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bulgaria y Estonia se enfrentan este martes 29 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bulgaria necesita reencontrarse el martes 29 de septiembre después de un arranque que no esperaba en la Liga de Naciones. El objetivo es simple: ganar y dejar atrás el mal trago de la primera fecha.

Los dos equipos comparten grupo y todavía se juegan casi todo en esta segunda jornada. Un traspié más complicaría el panorama para cualquiera de los dos antes de llegar a la mitad de la fase.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Bulgaria llega golpeada tras perder 1-2 de local ante Luxemburgo, un resultado que la dejó sin puntos en el arranque del torneo. La necesidad de sumar es evidente y el partido ante Estonia aparece como la oportunidad inmediata para corregir el rumbo.

Estonia, en cambio, sale con algo más de tranquilidad después de rescatar un empate 1-1 como visitante frente a Islandia. Ese punto le permite pensar en Bulgaria con otra confianza, sabiendo que un buen resultado la pondría cómoda en la tabla del grupo.

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El historial entre Bulgaria y Estonia

El historial entre ambos es breve pero favorable para los búlgaros: de los dos antecedentes registrados, Bulgaria ganó uno y el otro terminó igualado, sin que Estonia haya logrado imponerse todavía. La diferencia de gol también le sonríe a Bulgaria, que anotó dos tantos sin recibir ninguno en esos cruces.

Son partidos que quedaron lejos en el tiempo, así que ese antecedente pesa poco a la hora de imaginar lo que puede pasar ahora.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 06/09/2003 Bulgaria vs. Estonia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 02/04/2003 Estonia vs. Bulgaria 0-0 UEFA European Championship Qualifiers

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 2 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6 3 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 4 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 5 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 6 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 7 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4 8 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 9 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 10 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 11 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 12 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 13 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 14 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3 15 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 16 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 17 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 18 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 19 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 20 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 35 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 38 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1 39 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1 40 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 41 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 42 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 43 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 44 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 47 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 13:00 hs

Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

Bulgaria y Estonia se enfrentan este martes 29 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este martes 29 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Bulgaria suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Estonia suma 1 punto en el torneo.