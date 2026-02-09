Es tendencia:
Con Thomas Frank en la cuerda floja, un DT argentino suena para dirigir al Cuti Romero en Tottenham

A raíz de los malos resultados en la Premier League, la dirigencia del Tottenham no descarta reemplazar al estratega danés si no gana vs. Newcastle.

Por Germán Carrara

Tottenham estaría pensando en Mauricio Pochettino como DT en lugar de Thomas Frank para después del Mundial 2026.
La atención por el mal momento del Tottenham en la Premier League estaba sobre el Cuti Romero, quien fue señalado por la derrota 2 a 0 contra el Manchester United en Old Trafford el último fin de semana al ser expulsado a los 29 minutos del primer tiempo por un pisotón que le aplicó a Casemiro. Con esta caída, los Spurs retrocedieron al puesto 14 de la tabla, a tan solo 6 unidades de la zona del descenso.

Además, el defensor de la Selección Argentina había sido bastante duro a través de su cuenta de Instagram con los directivos del club londinense por los pocos refuerzos que llegaron en el mercado de pases, suceso que lo elevó a la exposición en los medios deportivos del Reino Unido que también cuestionaron el hecho de hacer público su malestar.

Pero ahora, la controversia se posa en Thomas Frank, el entrenador del Tottenham Hotspur apenas consiguió el 44 por ciento de los puntos en los 37 partidos que dirigió hasta entonces entre todas las competencias (ganó 13, empató 10 y perdió 14), cifras por las que la dirigencia estaría dudando de su continuidad.

Así lo expone Give Me Sport, que incluso advierte que pueden cesar al danés si este martes el Tottenham no vence al Newcastle como local, lo que, por cierto, podría dejarlo bastante cerca de los puestos que decretan la salida hacia la English Football League Championship (segunda categoría de sistema de ligas de Inglaterra).

Asimismo, el medio citado expone que Johnny Heitinga, que forma parte del cuerpo técnico de Thomas Frank, podría hacerse cargo del equipo de manera interina, todo en pos de esperar a Mauricio Pochettino, quien es el entrenador de la Selección de Estados Unidos y que se está preparando para la Copa del Mundo 2026.

Cristian Romero se perderá los próximos 4 partidos del Tottenham

La reciente sanción de cuatro partidos impuesta al Cuti Romero por la expulsión vs. Manchester United, sacudió la actualidad del Tottenham en un momento crítico de la temporada. El cordobés fue castigado por la Federación Inglesa (FA) con cuatro encuentros. Tres por la expulsión directa y una por reincidencia, dado que ya había sido expulsado anteriormente en la vigente temporada contra el Liverpool en diciembre.

De esta manera, el capitán de los Spurs se perderá compromisos clave de la Premier League ante Newcastle, Arsenal (el derbi del norte de Londres), Fulham y Crystal Palace.

Germán Carrara

