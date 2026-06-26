En pleno Mundial, FIFA suspendió a una selección hasta nuevo aviso

La casa madre del fútbol lo informó a través de un comunicado en el cual advirtió a sus asociaciones miembro a no tener contactos con la suspendida.

La atención de los amantes del fútbol están en el Mundial 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá, aunque las actividades no se detienen y en las últimas horas la FIFA decidió suspender hasta nuevo aviso a una de sus asociaciones miembro. Se trata de Nepal.

El motivo de la decisión de la FIFA radica en que en la asociación adelantaron tres meses las elecciones y, según la casa madre del fútbol a nivel mundial, hubo interferencia del Estado en la misma, algo que está prohibido. La sanción se aplicó el pasado 24 de junio y es hasta nuevo aviso.

Ningún combinado de Nepal podrá participar en competiciones FIFA.

¿Cómo le fue a Nepal en las Eliminatorias Asiáticas 2026?

La Selección de Nepal inició las Eliminatorias en la Primera Ronda por estar entre las peores ubicadas del ranking FIFA. Los nepalíes superaron esa primera instancia al dejar en el camino a Laos. En la Segunda Ronda compartieron zona con Emiratos Árabes, Baréin y Yemen, pero quedaron últimos y no pudieron avanzar a la siguiente fase. Nepal disputó seis partidos en los que empató uno y perdió cinco, recibió 20 goles en contra y solamente convirtió dos.

El comunicado de la FIFA

A LAS ASOCIACIONES MIEMBRO DE LA FIFA: Circular n.º 1967 Zúrich, 24 de junio de 2026

Suspensión de la Asociación de Fútbol de Nepal (ANFA) desde el 24 de junio de 2026 hasta nuevo aviso

De nuestra consideración:

Por la presente les informamos que, como resultado de la decisión adoptada por el Consejo el 24 de junio de 2026, la ANFA ha sido suspendida hasta nuevo aviso de conformidad con el artículo 16 de los Estatutos de la FIFA.

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En consecuencia, con efecto a partir del 24 de junio de 2026, la ANFA ha perdido todos sus derechos como miembro, tal como se definen en el artículo 13 de los Estatutos de la FIFA, hasta nuevo aviso. Por lo tanto, los equipos representativos y los clubes de la ANFA ya no tienen derecho a participar en competiciones internacionales hasta que se levante la suspensión. Esto también significa que ni la ANFA ni ninguno de sus miembros o oficiales podrán beneficiarse de ningún programa de desarrollo, curso o formación de la FIFA y/o de la AFC.

Asimismo, les recordamos a ustedes y a sus afiliados que no deben entablar ningún contacto deportivo con la ANFA y/o sus equipos mientras la ANFA esté suspendida.

Finalmente, el Consejo de la FIFA podrán levantar esta suspensión en cualquier momento antes de que se celebre el próximo Congreso de la FIFA. Si esto ocurriera, se lo informaremos oportunamente.

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Agradeciendo que tomen nota de lo anterior, los saludamos atentamente. FIFA

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