Es el tercer país menos poblado de África, está a un triunfo de su primer Mundial y puede ser rival de la Selección Argentina

La Copa del Mundo 2026 será la primera con 48 selecciones en su fase final, con lo cual se han abierto posibilidades antes insospechadas para naciones que jamás han podido participar del torneo por excelencia del fútbol mundial. Y una de las que puede dar la sorpresa es Cabo Verde, que está a una victoria de meterse por primera vez en el torneo.

‘Los Tiburones’ vencieron este martes a Camerún por 1 a 0 y lideran el Grupo D de las eliminatorias africanas rumbo al Mundial 2026 con 19 puntos, por sobre los 15 de los ‘Leones Indomables’ y los 14 de Libia, su próximo rival. Con dos partidos por delante, son múltiples las posibilidades de Cabo Verde de meterse en el Mundial y dependen de sí mismos.

Cabo Verde dio la nota contra Camerún y está a un paso del Mundial 2026. (@FCFComunica)

Cabo Verde y la iniciativa que los llevó a estar a un paso del Mundial 2026

¿Por qué una selección con tan poca historia futbolística está tan cerca del Mundial? Esa es la gran pregunta. Pues todo surge a partir de una iniciativa de captación de jugadores nacidos principalmente en Portugal pero con ascendencia caboverdiana, tras perder varios futbolistas contra otras naciones. Jugadores como Patrick Vieira, Nani, Rolando, Manuel Fernandes o Andrade pudieron haber vestido sus colores.

Nani pudo haber representado a Cabo Verde. (Getty)

Esto llevó a que la tercera nación más pequeña de África, con apenas 500,000 habitantes y una superficie de archipiélagos en el Océano Atlántico -sólo Seychelles y Santo Tomé y Príncipe tienen menos habitantes-, consiguiera resultados históricos, como alcanzar los cuartos de final en la Copa África.

Los Tiburones le ganaron el grupo a Egipto en la Copa África y llegaron a cuartos de final, donde perdieron con Sudáfrica en penales tras empatar 0 a 0, quedando eliminados de manera invicta.

Previo a ello, en la clasificación al Mundial de Qatar 2022 quedaron a dos puntos de Nigeria en la fase de grupos. Cabe destacar que durante todo el Siglo XX, no jugaron ninguna clasificación mundialista.

Cabo Verde, una victoria del Mundial. (FCFcomunica)

Libia y Esuatini son los dos rivales que tiene Cabo Verde por delante en las Eliminatorias, a quienes enfrentará en la Fecha FIFA de octubre. En uno de esos dos partidos podría lograr su histórica clasificación a la Copa del Mundo. Sólo necesita una victoria más.