Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Apertura

Se confirmaron los árbitros de la fecha 7 del Torneo Apertura, menos el de Lanús vs. Boca: el motivo

AFA confirmó las ternas de la próxima jornada. Hernán Mastrángelo será el colegiado del duelo entre River y Banfield, mientras Lanús y Boca esperan por conocer a su juez.

Por Lautaro Tiburzio

Seguí a Bolavip en Google!
Se confirmaron los árbitros de la fecha 7, menos el de Lanús vs. Boca: el motivo
© GettySe confirmaron los árbitros de la fecha 7, menos el de Lanús vs. Boca: el motivo

En medio del desarrollo de la fecha 6 del Torneo Apertura, AFA no pierde tiempo y ya confirmó quiénes serán los encargados de impartir justicia la próxima jornada del fútbol argentino. Claro, es que la corriente fecha finaliza este domingo, y menos de 48 horas después comenzará la siguiente, ya que se disputará entresemana.

La excepción radica en dos partidos: el de Aldosivi ante Argentinos Juniors, y el de Lanús frente a Boca. ¿La razón? Estos dos compromisos no se jugarán esta semana, ya que el Bicho de La Paternal y el Granate tienen compromisos internacionales.

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino disputarán la vuelta de la Recopa Sudamericana ante Flamengo en Río de Janeiro el próximo jueves (ganó 1-0 la ida como local), por lo que AFA no pudo diagramar el partido ante Boca. El mismo se jugará el próximo miércoles 4 de marzo, en Lanús y a las 21:00. El colegiado a cargo se conocerá más cerca de la fecha.

Argentinos, en cambio, todavía no tiene definida la fecha del compromiso que le quedará pendiente de la fecha 7 ante Aldosivi. El duelo de vuelta del repechaje de la Copa Libertadores que se disputará el miércoles 25 frente a Barcelona de Ecuador obligó a la AFA a reprogramar el duelo en Mar del Plata pautado para esta jornada entresemana. Aún no hay día ni horario, y menos una designación arbitral.

Los trece partidos restantes de la fecha 7, incluidos River – Banfield, San Lorenzo – Instituto, Racing – Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza – Independiente, ya tienen confirmados a sus árbitros.

Imagen del último Boca – Lanús que se disputó, en 8° de final del Apertura 2025

Imagen del último Boca – Lanús que se disputó, en 8° de final del Apertura 2025

Publicidad

Las designaciones arbitrales de la fecha 7 del Apertura

El campeón de la Copa Libertadores que busca a Rodrigo Castillo tras anotarle a Flamengo

ver también

El campeón de la Copa Libertadores que busca a Rodrigo Castillo tras anotarle a Flamengo

Martes 24 de febrero

17.00 Platense – Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
Árbitro asistente 2: Ramón Ortíz
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Lucas Pardo

19.15 San Lorenzo – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Diego Martín
Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Javier Mihura

19.45 Central Córdoba – Talleres (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Erik Grunmann
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Luis Lobo Medina
AVAR: Marcos Horticolou

21.30 Belgrano – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Federico Cano
Árbitro asistente 2: Hernán Vallejos
Cuarto árbitro: Lucas Caballero
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Javier Uziga

22.00 Gimnasia (Mza.) – Independiente (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Felipe Viola
AVAR: Lucas Germanotta

Miércoles 25 de febrero

17.00 Barracas Central – Tigre (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
Cuarto árbitro: Joaquín Gil
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Carlos Córdoba

17.00 Gimnasia – Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Mariano Ascensi

19.30 Vélez – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Yamil Possi
AVAR: Juan Pablo Loustau

19.30 Newell’s – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Javier Viglietti
Cuarto árbitro: Ariel Cruz
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Walter Ferreyra

Jueves 26 de febrero

17.15 Sarmiento – Unión (Interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Bresba

17.15 Racing – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Julio Fernández

19.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Maximiliano Mascheroni
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Mauricio Martín
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Wenceslao Meneses

19.30 River – Banfield (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Ariel Penel
AVAR: Diego Verlota

Publicidad

Miércoles 4 de marzo

21.00 Lanús – Boca (Zona A) -ESPN Premium-
A designar

A confirmar

Aldosivi – Argentinos (Zona B) -ESPN Premium-
A designar

Pese a no jugar por el Apertura, Boca juega entresemana

El Xeneize aprovechará el postergado ante Lanús para hacer su debut en la Copa Argentina, enfrentando a Gimnasia de Chivilcoy en Salta, por los 32° de final del certamen federal. El compromiso está pautado para las 21:15 del próximo martes 24 de febrero.

En síntesis

  • La AFA confirmó árbitros para trece partidos de la fecha 7 del Torneo Apertura.
  • Lanús enfrentará a Boca el miércoles 4 de marzo a las 21:00 horas.
  • El partido Aldosivi ante Argentinos Juniors fue reprogramado por la Copa Libertadores.
Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Riquelme: el 9 que necesitaba Boca era Borja, no Bareiro

ggrova
German García Grova

Mientras busca retener a Julián Alvarez, Atlético de Madrid sondeó a Joaquín Panichelli

Lee también
Fluminense sigue de cerca y preguntó por Rodrigo Castillo
Fútbol Argentino

Fluminense sigue de cerca y preguntó por Rodrigo Castillo

Tras el gol de Castillo que le dio ventaja a Lanús ante Flamengo, un ex Boca lo comparó con Palermo
Fútbol Sudamericano

Tras el gol de Castillo que le dio ventaja a Lanús ante Flamengo, un ex Boca lo comparó con Palermo

Lanús sacó ventaja ante Flamengo en la ida de la Recopa Sudamericana
Fútbol Sudamericano

Lanús sacó ventaja ante Flamengo en la ida de la Recopa Sudamericana

Se conoció el Mercedes Benz que compró Leandro Paredes en Argentina: cuesta 229 mil dólares
Boca Juniors

Se conoció el Mercedes Benz que compró Leandro Paredes en Argentina: cuesta 229 mil dólares

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo