Se confirmaron los árbitros de la fecha 7 del Torneo Apertura, menos el de Lanús vs. Boca: el motivo

En medio del desarrollo de la fecha 6 del Torneo Apertura, AFA no pierde tiempo y ya confirmó quiénes serán los encargados de impartir justicia la próxima jornada del fútbol argentino. Claro, es que la corriente fecha finaliza este domingo, y menos de 48 horas después comenzará la siguiente, ya que se disputará entresemana.

La excepción radica en dos partidos: el de Aldosivi ante Argentinos Juniors, y el de Lanús frente a Boca. ¿La razón? Estos dos compromisos no se jugarán esta semana, ya que el Bicho de La Paternal y el Granate tienen compromisos internacionales.

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino disputarán la vuelta de la Recopa Sudamericana ante Flamengo en Río de Janeiro el próximo jueves (ganó 1-0 la ida como local), por lo que AFA no pudo diagramar el partido ante Boca. El mismo se jugará el próximo miércoles 4 de marzo, en Lanús y a las 21:00. El colegiado a cargo se conocerá más cerca de la fecha.

Argentinos, en cambio, todavía no tiene definida la fecha del compromiso que le quedará pendiente de la fecha 7 ante Aldosivi. El duelo de vuelta del repechaje de la Copa Libertadores que se disputará el miércoles 25 frente a Barcelona de Ecuador obligó a la AFA a reprogramar el duelo en Mar del Plata pautado para esta jornada entresemana. Aún no hay día ni horario, y menos una designación arbitral.

Los trece partidos restantes de la fecha 7, incluidos River – Banfield, San Lorenzo – Instituto, Racing – Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza – Independiente, ya tienen confirmados a sus árbitros.

Imagen del último Boca – Lanús que se disputó, en 8° de final del Apertura 2025

Publicidad

Publicidad

Las designaciones arbitrales de la fecha 7 del Apertura

ver también El campeón de la Copa Libertadores que busca a Rodrigo Castillo tras anotarle a Flamengo

Martes 24 de febrero

17.00 Platense – Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri

Árbitro asistente 2: Ramón Ortíz

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Lucas Pardo



19.15 San Lorenzo – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Diego Martín

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Javier Mihura



19.45 Central Córdoba – Talleres (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Erik Grunmann

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Luis Lobo Medina

AVAR: Marcos Horticolou



21.30 Belgrano – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Federico Cano

Árbitro asistente 2: Hernán Vallejos

Cuarto árbitro: Lucas Caballero

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Javier Uziga



22.00 Gimnasia (Mza.) – Independiente (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Felipe Viola

AVAR: Lucas Germanotta

Miércoles 25 de febrero

17.00 Barracas Central – Tigre (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Carlos Córdoba



17.00 Gimnasia – Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Mariano Ascensi



19.30 Vélez – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Yamil Possi

AVAR: Juan Pablo Loustau



19.30 Newell’s – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Javier Viglietti

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Walter Ferreyra

Jueves 26 de febrero

17.15 Sarmiento – Unión (Interzonal) -TNT Sports-

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Bresba



17.15 Racing – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Julio Fernández



19.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Maximiliano Mascheroni

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Mauricio Martín

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Wenceslao Meneses



19.30 River – Banfield (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Ariel Penel

AVAR: Diego Verlota

Publicidad

Publicidad

Miércoles 4 de marzo

21.00 Lanús – Boca (Zona A) -ESPN Premium-

A designar

A confirmar

Aldosivi – Argentinos (Zona B) -ESPN Premium-

A designar

Pese a no jugar por el Apertura, Boca juega entresemana

El Xeneize aprovechará el postergado ante Lanús para hacer su debut en la Copa Argentina, enfrentando a Gimnasia de Chivilcoy en Salta, por los 32° de final del certamen federal. El compromiso está pautado para las 21:15 del próximo martes 24 de febrero.

En síntesis