Se confirmaron los árbitros de la fecha 7 del Torneo Apertura, menos el de Lanús vs. Boca: el motivo

En medio del desarrollo de la fecha 6 del Torneo Apertura, AFA no pierde tiempo y ya confirmó quiénes serán los encargados de impartir justicia la próxima jornada del fútbol argentino. Claro, es que la corriente fecha finaliza este domingo, y menos de 48 horas después comenzará la siguiente, ya que se disputará entresemana.
La excepción radica en dos partidos: el de Aldosivi ante Argentinos Juniors, y el de Lanús frente a Boca. ¿La razón? Estos dos compromisos no se jugarán esta semana, ya que el Bicho de La Paternal y el Granate tienen compromisos internacionales.
Los dirigidos por Mauricio Pellegrino disputarán la vuelta de la Recopa Sudamericana ante Flamengo en Río de Janeiro el próximo jueves (ganó 1-0 la ida como local), por lo que AFA no pudo diagramar el partido ante Boca. El mismo se jugará el próximo miércoles 4 de marzo, en Lanús y a las 21:00. El colegiado a cargo se conocerá más cerca de la fecha.
Argentinos, en cambio, todavía no tiene definida la fecha del compromiso que le quedará pendiente de la fecha 7 ante Aldosivi. El duelo de vuelta del repechaje de la Copa Libertadores que se disputará el miércoles 25 frente a Barcelona de Ecuador obligó a la AFA a reprogramar el duelo en Mar del Plata pautado para esta jornada entresemana. Aún no hay día ni horario, y menos una designación arbitral.
Los trece partidos restantes de la fecha 7, incluidos River – Banfield, San Lorenzo – Instituto, Racing – Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza – Independiente, ya tienen confirmados a sus árbitros.
Imagen del último Boca – Lanús que se disputó, en 8° de final del Apertura 2025
Las designaciones arbitrales de la fecha 7 del Apertura
Martes 24 de febrero
17.00 Platense – Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
Árbitro asistente 2: Ramón Ortíz
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Lucas Pardo
19.15 San Lorenzo – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Diego Martín
Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Javier Mihura
19.45 Central Córdoba – Talleres (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Erik Grunmann
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Luis Lobo Medina
AVAR: Marcos Horticolou
21.30 Belgrano – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Federico Cano
Árbitro asistente 2: Hernán Vallejos
Cuarto árbitro: Lucas Caballero
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Javier Uziga
22.00 Gimnasia (Mza.) – Independiente (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Felipe Viola
AVAR: Lucas Germanotta
Miércoles 25 de febrero
17.00 Barracas Central – Tigre (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
Cuarto árbitro: Joaquín Gil
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Carlos Córdoba
17.00 Gimnasia – Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Mariano Ascensi
19.30 Vélez – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Yamil Possi
AVAR: Juan Pablo Loustau
19.30 Newell’s – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Javier Viglietti
Cuarto árbitro: Ariel Cruz
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Walter Ferreyra
Jueves 26 de febrero
17.15 Sarmiento – Unión (Interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Bresba
17.15 Racing – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Julio Fernández
19.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Maximiliano Mascheroni
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Mauricio Martín
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Wenceslao Meneses
19.30 River – Banfield (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Ariel Penel
AVAR: Diego Verlota
Miércoles 4 de marzo
21.00 Lanús – Boca (Zona A) -ESPN Premium-
A designar
A confirmar
Aldosivi – Argentinos (Zona B) -ESPN Premium-
A designar
Pese a no jugar por el Apertura, Boca juega entresemana
El Xeneize aprovechará el postergado ante Lanús para hacer su debut en la Copa Argentina, enfrentando a Gimnasia de Chivilcoy en Salta, por los 32° de final del certamen federal. El compromiso está pautado para las 21:15 del próximo martes 24 de febrero.
