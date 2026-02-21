Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

Con River fuera de playoffs, así están las tablas de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras la derrota de Independiente

El Millonario quedaría eliminado, Boca también está complicado y hay un nuevo puntero del campeonato.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Gustavo Quinteros y Marcelo Gallardo, DT's de Independiente y River.
© GettyGustavo Quinteros y Marcelo Gallardo, DT's de Independiente y River.

A falta de solamente dos duelos para que se concrete del todo, la fecha 6 de cruces interzonales quedó muy avanzada y el Torneo Apertura 2026 está más ardiente que nunca. Ya cumplido un tercio del campeonato y de cara a la recta decisiva, las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla de posiciones. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó conformada este sábado 21 de febrero.

Los pesos pesados, complicados: River fuera de playoffs (10°) y Boca con lo justo (7°). Con ese panorama sobre la mesa, los dos gigantes del fútbol argentino empezarán las últimas fechas con el objetivo puesto en subir varios escalones en sus respectivas zonas, pero con el desafío de que también deben afrontar la fase de grupos de la Copa Sudamericana y Libertadores, respectivamente.

Durante este sábado, Independiente perdió 3-2 frente a Independiente Rivadavia en un verdadero partidazo en Mendoza. A su vez, Platense venció 1-0 a Barracas Central y sumó tres puntos claves. Más tarde, Newell’s cayó 3-0 contra Banfield en una noche para el olvido, está cada vez más cerca del descenso y derivó en que la Lepra echó a la dupla técnica Favio Orsi – Sergio Gómez.

Favio Orsi y Sergio Gómez, durante su estadía en Newell’s.

Favio Orsi y Sergio Gómez, durante su estadía en Newell’s.

En los últimos encuentros de la fecha, Deportivo Riestra y Huracán igualaron 0-0, por lo que no pudieron sacarse ventajas y modificar drásticamente sus puestos en las tablas de posiciones. Finalmente, Central Córdoba y Tigre empataron sin goles en Santiago del Estero, por lo que el Matador no consiguió recuperar la cima y volver a ser el único puntero del campeonato, donde ahora es escolta.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura

Publicidad

Cómo sigue la fecha 6 -interzonal-

Domingo 22 de febrero
18.30 Vélez – River
21.00 Unión – Aldosivi

A confirmar
Argentinos – Lanús

En un partido para el infarto, Independiente Rivadavia le ganó al Rojo en Mendoza

ver también

En un partido para el infarto, Independiente Rivadavia le ganó al Rojo en Mendoza

Nahuel de Hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Riquelme: el 9 que necesitaba Boca era Borja, no Bareiro

ggrova
German García Grova

Mientras busca retener a Julián Alvarez, Atlético de Madrid sondeó a Joaquín Panichelli

Lee también
En un partido para el infarto, Independiente Rivadavia le ganó al Rojo en Mendoza
Fútbol Argentino

En un partido para el infarto, Independiente Rivadavia le ganó al Rojo en Mendoza

Jugó en River y dos grandes más, eligió a otra selección y sobrevivió a un tiroteo
Fútbol Argentino

Jugó en River y dos grandes más, eligió a otra selección y sobrevivió a un tiroteo

Así se vería La Bombonera si fuese la cancha de River y el Monumental, la de Boca
Fútbol Argentino

Así se vería La Bombonera si fuese la cancha de River y el Monumental, la de Boca

Un candidato a presidente de Barcelona aseguró que Messi podía quedarse y que volverá al club: “Me lo guardo para mí”
Fútbol europeo

Un candidato a presidente de Barcelona aseguró que Messi podía quedarse y que volverá al club: “Me lo guardo para mí”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo