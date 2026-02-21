Con River fuera de playoffs, así están las tablas de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras la derrota de Independiente

A falta de solamente dos duelos para que se concrete del todo, la fecha 6 de cruces interzonales quedó muy avanzada y el Torneo Apertura 2026 está más ardiente que nunca. Ya cumplido un tercio del campeonato y de cara a la recta decisiva, las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla de posiciones. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó conformada este sábado 21 de febrero.

Los pesos pesados, complicados: River fuera de playoffs (10°) y Boca con lo justo (7°). Con ese panorama sobre la mesa, los dos gigantes del fútbol argentino empezarán las últimas fechas con el objetivo puesto en subir varios escalones en sus respectivas zonas, pero con el desafío de que también deben afrontar la fase de grupos de la Copa Sudamericana y Libertadores, respectivamente.

Durante este sábado, Independiente perdió 3-2 frente a Independiente Rivadavia en un verdadero partidazo en Mendoza. A su vez, Platense venció 1-0 a Barracas Central y sumó tres puntos claves. Más tarde, Newell’s cayó 3-0 contra Banfield en una noche para el olvido, está cada vez más cerca del descenso y derivó en que la Lepra echó a la dupla técnica Favio Orsi – Sergio Gómez.

Favio Orsi y Sergio Gómez, durante su estadía en Newell’s.

En los últimos encuentros de la fecha, Deportivo Riestra y Huracán igualaron 0-0, por lo que no pudieron sacarse ventajas y modificar drásticamente sus puestos en las tablas de posiciones. Finalmente, Central Córdoba y Tigre empataron sin goles en Santiago del Estero, por lo que el Matador no consiguió recuperar la cima y volver a ser el único puntero del campeonato, donde ahora es escolta.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura

Cómo sigue la fecha 6 -interzonal-

Domingo 22 de febrero

18.30 Vélez – River

21.00 Unión – Aldosivi

A confirmar

Argentinos – Lanús