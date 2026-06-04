Florentino Pérez anunció que Real Madrid ofertará 150 millones de euros por un futbolista: “Es un galáctico”

El domingo se mide ante Enrique Riquelme en las elecciones presidenciales y ya prometió los arribos de Mourinho, Dumfries y Konaté.

Bien se sabe que este domingo 7 de junio Real Madrid tiene elecciones presidenciales, por lo que ahora todos los cañones apuntan a dicho día. En ese sentido, Florentino Pérez rompió el silencio una vez más en la previa de la jornada electoral y sorprendió a todo el ambiente con un anuncio inesperado: va a ofertar 150 millones de dólares por una figura mundial.

El próximo fin de semana, el histórico mandatario del conjunto merengue se mide ante Enrique Riquelme, que reveló que tendría apalabrado a Erling Haaland y Rodri, aunque el noruego lo desmintió. En cambio, el experimentado dirigente ya aseguró a Mourinho como director técnico y a Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries como refuerzos de cara a la próxima temporada.

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con Deportes Cuatro, el directivo fue contundente. “El martes voy a hacerle una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador“, confesó Florentino en primera instancia. Inmediatamente después, también expresó: “Sería la mayor cantidad de dinero que Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia“.

No conforme con eso, redobló la apuesta y fue por más. “La oferta superará los 150 millones de euros“, sentenció Pérez al revelar que será la compra más cara de todos los tiempos del club. Y por si todavía quedaba alguna duda de la calidad del protagonista aún desconocido, aseguró: “Es un auténtico Galáctico. un superestrella de la categoría de Cristiano Ronaldo o Kaká“.

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid. (Getty Images)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “La gente no lo creerá. Es un jugador joven“, deslizó a modo de pista para quienes intenten adivinarlo. “El jugador actúa en el mediocampo y/o en el ataque“, añadió después el histórico dirigente. Sin embargo, también sostuvo: “No diré nada más por ahora, nos vemos la próxima semana“.

Por último, se tomó el tiempo de descartar cuatro posibles futbolistas. Con un tono tajante, aclaró que no son Harry Kane, Michael Olisé, Erling Haaland ni Jérémy Doku. Antes de culminar con sus declaraciones, se acordó de hacer una última aclaración sobre este tema: no juega en la Premier League. Por ahora, es una verdadera incógnita, pero Florentino suele cumplir su palabra…

💰 El presidente del Real Madrid anuncia que el martes presentará una oferta de más de 150 millones de euros por un jugador de un gran club de la Champions.



❌ No será Haaland, ni Doku, ni Olise.



👀 ¿João Neves? ¿Vitinha? ¿Enzo Fernández? pic.twitter.com/aZ5b4m7z86 — Diario SPORT (@sport) June 4, 2026

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Konaté y Dumfries, los refuerzos de Real Madrid si gana Florentino Pérez

Los nombres de Ibrahima Konaté, que llegará libre tras su paso por Liverpool, y de Denzel Dumfries, a quien ficharán desde el Inter Milan pagando los 20 millones de euros de su cláusula de recisión, son los dos confirmados por Fabrizio Romano en esta jornada de martes como nuevos jugadores del Real Madrid para la temporada 2026/27.

Ibrahima Konaté llega para reforzar la zaga central del Madrid. (Getty)

Ambos jugadores tienen su lugar en el Mundial 2026, habiendo sido convocados para los seleccionados de Francia y Países Bajos, respectivamente, y se unirán al merengue una vez finalizada su participación en la Copa del Mundo, y las posteriores vacaciones.

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