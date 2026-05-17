El exjugador y entrenador del Real Madrid no dudó en marcar su postura ante la conferencia de prensa que brindó Florentino Pérez para hacer su descargo con la prensa española.

La semana pasada, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, citó a los medios de comunicación en el auditorio de la ciudad deportiva de Valdebebas para desmentir ciertos reportes que se hicieron durante el último tiempo tanto de su salud como de su gestión, todo en el marco del cierre de una temporada en la que al equipo merengue no se le dieron los resultados.

A eso se le suma que el pasado jueves 14 de mayo, en la previa y en el durante del encuentro que los dirigidos por Álvaro Arbeloa encararon con el Real Oviedo en el Santiago Bernabéu por la fecha 36 de LaLiga, hubo pancartas y cantos de algunos hinchas pidiendo puntualmente su renuncia en el cargo de mandamás de la Casa Blanca.

Al respecto, el que compartió su opinión fue Jorge Valdano, exjugador, exentrenador y exdirector deportivo del Real Madrid, en su columna en el periódico El País: “Florentino parecía a gusto mostrando su furia ante los micrófonos. Indignado por los rumores que afeaban su salud, se mostró en público como nunca antes. Como era de esperar, su discurso se viralizó y politizó“.

Además, el campeón del mundo con Argentina en 1986, señaló que la comparecencia expuso su vulnerabilidad ante sus detractores: “El Madrid representa el poder y, no nos engañemos, Florentino Pérez también. Esa idea ya está instalada en la sociedad y no necesita subrayados. Comparecer para exhibir músculo empresarial y presumir de logros futbolísticos, es una muestra de debilidad desconcertante en un hombre tan poderoso“.

Florentino Pérez durante el partido con el Real Oviedo en el Santiago Bernabéu. Getty Images.

Para cerrar, Valdano dejó en claro que no le pareció acertada la decisión de Florentino Pérez de salir a confrontar con los medios de comunicación: “Salir a combatir con palabras cuando los hechos no alcanzan es una mala idea. Sobre todo, cuando lo que sobran son éxitos para exhibir”.

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