En plena crisis del Merengue, y tras el llamado a elecciones, un insólito competidor podría surgirle a Florentino antes del fin de semana.

Entre polémicas, Real Madrid cerró la temporada 2025-26 sin títulos y Florentino Pérez quedó en el ojo de la tormenta. El presidente del club blanco salió a defenderse y optó por llamar a elecciones anticipadas en las que se presentará para desafiar a sus críticos.

En conferencia de prensa, el mandatario que lideró a la institución entre 2000 y 2006 y desde 2009 hasta la fecha ganó en los últimos comicios, a inicios de enero, por lo que afronta un ciclo vigente hasta 2029. A pesar de ello, pondrá en juego su posición en el club madrileño.

En ese contexto, en las últimas horas surgió el nombre de Enrique Riquelme para pelearle la presidencia. El empresario de 37 años confirmó este lunes que reúne todos los requisitos y que analizará en los próximos días si afianzará su candidatura ante Florentino Pérez.

Debido a lo repentino del anuncio de estas elecciones anticipadas, los aspirantes a competir por el sillón apenas cuentan con 10 días para armar sus proyectos y confirmar sus candidaturas. “Por supuesto, tengo el aval, si no, no estaría hablando de esto. En dos o tres días habrá noticias”, avisó Riquelme.

Florentino Pérez en la presentación de David Beckham en sus primeros años como presidente. (Foto: Getty)

El empresario nacido en Alicante es dueño del 75% del Grupo Cox Energy, una compañía con más de 15 mil empleados que se dedica a la energía renovable con presencia en más de 30 países. Con esa carta de presentación y sus proyectos podría buscar la presidencia de Real Madrid.

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Riquelme confirmó que analiza ir por la presidencia de Real Madrid

“Entiendo que tengáis interés en saber lo que va a suceder. Estamos trabajando todavía. Nos han dejado muy poco tiempo para organizar algo que tenga realmente sentido y que merezca la pena. Que sea algo bueno para el Madrid. No vamos a ir a perder el tiempo. Vamos a decidir en los próximos días. Y si vamos será por algo que tenga sentido y que sea algo ilusionante para el socio para los próximos 10, 15 o 20 años. La idea es trabajar, trabajar tres días más, y si estamos preparados, iremos sin ninguna duda”, adelantó Riquelme.

Cuáles son los requisitos para presentarse a las elecciones de Real Madrid

Principalmente, los candidatos deben contar con un mínimo de 20 años como socios del club de forma ininterrumpida. En la misma línea, quienes lo acompañen también deben tener carnet.

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Para presentar su lista, el candidato debe formar una Comisión Directiva de al menos 9 integrantes, cuyo vicepresidente cuente con una antigüedad de 15 años y, el resto de los dirigentes, 10.

Por últimos, quién deseé presentarse a las elecciones debe tener un aval financiero del 15% del presupuesto anual de Real Madrid. En este caso, 1.200 millones de euros. De esta manera, Riquelme demostró contar con los 194 millones correspondientes.

Datos clave

Enrique Riquelme analiza competir contra Florentino Pérez por la presidencia del Real Madrid.

analiza competir contra Florentino Pérez por la presidencia del Real Madrid. 194 millones de euros es el aval financiero exigido para presentarse a las elecciones.

es el aval financiero exigido para presentarse a las elecciones. 10 días es el plazo que tienen los aspirantes para confirmar sus candidaturas.