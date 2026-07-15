Wayne Rooney desafió a Cuti Romero y Lisandro Martínez: “Harry Kane los destruirá”

El histórico ex delantero inglés le puso fichas al delantero de su país para que tenga una buena tarde contra Argentina.

En la previa del encuentro entre Argentina e Inglaterra, Wayne Rooney tomó la palabra y desafió a los defensores albicelestes. En un intento por ponerle fichas a Harry Kane, el ex delantero británico le bajó el precio a Cristian Romero y Lisandro Martínez.

“Si Harry está en su mejor nivel, no van a poder contenerlo. Va a destrozar por completo a esos dos defensores centrales”, aseguró la leyenda del fútbol inglés, profundamente identificado con Manchester United, horas antes del pitazo inicial.

“Si está fino, no van a poder contenerlo, porque Harry es una pesadilla para ese tipo de defensor. Si él retrocede unos metros para asociarse y ellos deciden seguirlo hasta esa zona, ahí es donde se pondrá realmente interesante ver la elección del equipo“, expresó.

Y cerró: “Si Harry simplemente los arrastra a posiciones donde se sientan expuestos -algo que harán, porque esa es su mentalidad y su forma de jugar-, entonces todo se reducirá al timing: al momento preciso del pase y a correr a las espaldas de ellos“.

Formaciones confirmadas de Argentina vs. Inglaterra

Selección Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Selección Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guehi, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.