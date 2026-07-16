La carta de Harry Kane tras poner en duda su futuro en la Selección de Inglaterra: “Duro de digerir”

El capitán y máximo goleador histórico de los Tres Leones se refirió al torneo y a su futuro.

Harry Kane es el máximo goleador en la historia de la Selección de Inglaterra y el capitán de los Tres Leones desde hace ya unos cuantos años. La derrota ante Argentina es el más reciente episodio del fracaso de una nueva generación inglesa llamada para grandes cosas pero que no ha conseguido ningún título, como la de Rooney, como la de Lampard y Gerrard, o como la de Beckham y Owen.

Una vez terminada la semifinal, que resultó en victoria de Argentina por 2 a 1, Kane expresó sus dudas de poder llegar a una próxima Copa del Mundo, a la cual llegaría con 36 años, y no terminó de definir su continuidad con la camiseta del seleccionado inglés: “aún es demasiado pronto. Voy viendo de año en año cómo me siento. Me encanta jugar para Inglaterra, pero cuatro años son mucho tiempo“, fueron sus palabras.

En ese contexto, ahora se dirigió a todo el público inglés, ya más calmado, y destacó el trabajo del plantel dirigido por Thomas Tuchel en este campeonato del mundo. Y aunque reconoció que volvieron a quedarse cortos, prácticamente aseguró que seguirá vistiendo la camiseta de los Tres Leones, al menos en el futuro cercano.

Harry Kane habló tras una nueva decepción de Inglaterra. (Getty)

La carta de Harry Kane

No hay palabras, por más grande que sean, que sean suficiente para superar esta sensación de vacío en el estómago. Estuvimos cerca, realmente cerca, de otra final, pero no fue suficiente. Lo dimos todo en estas últimas siete semanas, y quedarse corto es duro de digerir.

Sé que las expectativas siempre son altas, y es justo, llevamos 8 años golpeando a la puerta y otra vez nos faltó la última pieza del rompecabezas. Es así, tenemos que encontrar la manera de procesarlo y encontrar la forma de mejorar.

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Estoy orgulloso de los muchachos y de lo que mostramos en este torneo, frente a algunos partidos y entornos que fueron duros de superar.Hay recuerdos que nos quedarán a nosotros como jugadores, y también a los fanáticos, por un largo, largo tiempo.

Apuntar a la gloria no significa que la conseguirás siempre, tienes que luchar por ella, caerte, levantarte y volver a intentarlo. Y eso es lo que haremos, no hay otra forma más que seguir creyendo y empujando.

Gracias a cada uno de los fanáticos que ha viajado y mostrado su apoyo en los estadios. Gracias a cada uno de los que se quedó en casa apoyándonos. Gracias a los muchachos y al equipo, por todo lo que nos ha dado. Como siempre, se gane o se pierda, seguimos aprendiendo y hacia adelante.

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Los números de Harry Kane en el Inglaterra

Con 6 goles y 1 asistencia, Harry Kane fue el máximo goleador y contribuyó en la mayor cantidad de goles convertidos por Inglaterra en este Mundial 2026, con números idénticos a los de Jude Bellingham. Y todavía le falta el partido por el tercer puesto contra Francia.

A Inglaterra le queda el partido por el tercer puesto, contra Francia. (Getty)

A nivel general, el delantero del Bayern Múnich acumula 121 partidos oficiales con Inglaterra, y ha convertido 85 goles, más que cualquier otro futbolista inglés en toda la historia.

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