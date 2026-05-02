Arbeloa valoró la primera temporada de Mastantuono en Real Madrid: “Podría estar en el equipo juvenil”

A Real Madrid solo le quedan cinco partidos por disputar antes de cerrar una temporada en la que todo indica que, por segunda vez consecutiva, no celebrará títulos. Y para el siguiente curso, es tan improbable la continuidad de Álvaro Arbeloa en el cargo de entrenador como la de muchos futbolistas que integran el actual plantel.

Uno de los que podría dejar la Casa Blanca es Franco Mastantuono, que tras un inicio de temporada prometedor fue diluyéndose casi hasta la pérdida total de protagonismo, con lesiones de por medio, que la directiva procura que recupere cedido en otro equipo europeo.

Quien hizo una valoración de cómo ha resultado la primera temporada del ex River como Merengue fue el propio Arbeloa, quien en la conferencia de prensa previa al duelo de este domingo ante Espanyol, en condición de visitante, valoró la madurez y el modo de trabajar de un jugador al que, sin embargo, no ha dado demasiados minutos de juego oficiales desde su arribo.

“Mastantuono es joven y está trabajando muy duro. Cada vez que juega, tiene el deseo de demostrar de lo que es capaz y por qué lo ha fichado Real Madrid. Podría estar jugando en el equipo juvenil, pero tiene mucho talento y madurez. No parece que tuviera 18 años. Espero que podamos disfrutarlo durante muchos años”, manifestó el DT.

Franco Mastantuono, jugador de Real Madrid.

La autocrítica sobre el rendimiento del equipo

Al reconocer que los resultados obtenidos no han estado a la altura de la exigencia de Real Madrid, Álvaro Arbeloa fue autocrítico sobre el funcionamiento colectivo del equipo, que no terminó de amalgamar la jerarquía de sus grandes individualidades.

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“Hoy día no ganas a nadie bajando del autobús. Pero está claro que la diferencia de nivel de Real Madrid con muchos de los equipos que enfrentamos está. Tenemos que mejorar mucho en el plano colectivo. No nos da para echar el balón al suelo y jugar de manera individual“, dijo.

Y analizó: “Tenemos que tener una idea colectiva, una estructura, un plan, unos patrones, unos movimientos, saber qué va a hacer el compañero, cómo queremos desorganizar al rival… Todo eso conlleva una mentalidad diferente de la que hemos tenido y lo hemos pagado con puntos“.

Data clave

El Real Madrid finalizará la temporada sin títulos tras disputar sus últimos cinco partidos .

finalizará la temporada sin títulos tras disputar sus últimos . Álvaro Arbeloa valoró la madurez de Franco Mastantuono , jugador de 18 años ex River.

valoró la madurez de , jugador de ex River. La directiva planea ceder a Mastantuono a otro club europeo para la próxima temporada.