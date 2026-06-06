Con paso por la Selección de España y una gran historia de superación, el entrenador del seleccionado catracho es mucho más que un viejo compañero del DT argentino.

El partido amistoso que la Selección Argentina disputará este sábado anta Honduras, desde las 21.00 en el Kyle Field de Texas, como parte de su preparación para el Mundial, dará también lugar al reencuentro entre Lionel Scaloni y Paco Molina, quienes fueron compañeros durante sus años como futbolistas en el Deportivo La Coruña y a quien el propio entrenador campeón del mundo calificó como un amigo en su última conferencia de prensa.

“A Honduras lo dirige un gran amigo, un gran compañero, que estuvo conmigo en el Depor. Le mando un gran abrazo y mañana (hoy) lo veré con muchas ganas, mucha ilusión, después de tantos años. Hemos vivido momentos muy lindos juntos”, fueron las palabras del técnico argentino.

"NADIE PENSABA QUE IBA A SER ENTRENADOR"



🫂 Lionel Scaloni comentó su rol como DT y habló sobre José Francisco Molina, técnico de Honduras y quien fue su compañero en Deportivo de La Coruña cuando fueron jugadores.#FutbolTotal pic.twitter.com/cw55CvLBO0 — DSPORTS (@DSports) June 5, 2026

Pero aunque el entrenador español pueda ser un desconocido en territorio argentino, tiene ya amplia experiencia en selecciones al punto de haberse desempeñado como director deportivo para la Real Federación Española, siendo el encargado de elegir a Luis Enrique como entrenador para el proceso que fue de 2018 a 2022.

En sus tiempos de futbolista se desempeñó como arquero y realizó toda su carrera en el fútbol español, con paso por clubes como Valencia, Villarreal, Albacete, Atlético de Madrid, Levante y Deportivo La Coruña. Aunque con el equipo Colchonero vivió golpes muy duros como el descenso a Segunda División, también acumuló grandes rendimientos que lo llevaron a ser convocado a la Selección de España, con la que integró la convocatoria de la Eurocopa de 1996 y del Mundial de 1998.

En el Atleti conquistó un título de Liga y una Copa del Rey. Luego se marchó al deportivo La Coruña, siendo reemplazado por Germán Burgos, para acrecentar su palmarés con otra Copa del Rey y dos Supercopas de España. Pero en 2002, la detección de un cáncer de testículos lo obligó al retiro prematuro, cuando solo tenía 32 años.

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Paco Molina, DT de Honduras.

Pero tras varias sesiones de quimioterapia logró superar esa dura enfermedad y para inicios de 2003 ya había tomado la decisión de retomar una carrera que extendió hasta 2007, defendiendo el arco del Levante. Apenas dos años más tarde dio inicio a la carrera de entrenador, haciéndose cargo del Villarreal C.

Tras pasar por las dos filiales del Submarino Amarillo, llegó a dirigir al primer equipo en la temporada 2011/2012 y también hizo experiencias en el exterior con el Kitchee de Hong Kong, Atlético de Kolkata de India y Atlético de San Luis cuando todavía se desempeñaba en la Liga de Ascenso de México.

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El segundo llamado de la Selección de España

En 2018, José Francisco Molina frenó su carrera como entrenador tras volver a ser llamado por la Selección de España de la que había sido parte en el Mundial de 1998, pero esta vez ofreciéndole el cargo de director deportivo para el camino rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. El entrenador elegido para el desarrollo de su mandato fue Luis Enrique, junto al que se marchó después de la eliminación en octavos de final.

Vuelta al ruedo y llamado desde Honduras

Para retomar su carrera de entrenador, Molina regresó a India haciéndose cargo del Mohun Bagan Super Giant con el que conquistó tres títulos entre 2024 y 2025. Hasta que en febrero de este año, aceptó el desafío de conducir a la Selección de Honduras, que se había desvinculado de Reinaldo Rueda tras el intento fallido de clasificar al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Lo más importante del juego es el balón, hay que tener en cuenta otras cosas, pero siempre trabajamos con la pelota, queremos tenerla, queremos tener el juego con la posesión y cuando no lo tengamos, trabajar duro. Al final los entrenamientos son un amplio trabajo con balón la mayoría de tiempo”, había dicho como muestra de sus fundamentos futbolísticos en la previa de su partido debut ante Perú en la última Fecha FIFA, que terminó con empate 2-2.

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