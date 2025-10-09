Un técnico argentino lo descubrió con 15 años en la montaña, hoy brilla en Europa y sueña disputar su primer Mundial

Aunque solo participó de dos partidos a lo largo de todas las Eliminatorias de CONMEBOL rumbo al Mundial de 2026, Cucho Hernández es parte de la convocatoria de Néstor Lorenzo para disputar la presente Fecha FIFA con la Selección de Colombia y se ilusiona con sumar minutos en los partidos ante México y Canadá para acrecentar sus chances de ser parte del certamen FIFA que se celebrará el año próximo.

El delantero de 26 años atraviesa un gran presente en el Real Betis que conduce Manuel Pellegrini, al que ya ha aportado cuatro goles y una asistencia en los ocho partidos que lleva disputados por LaLiga de España que tiene al equipo como una de las grandes revelaciones en el inicio de la temporada, ubicándose en la cuarta posición a 6 puntos del líder Real Madrid.

Quien se refirió recientemente a la buena actualidad de Juan Camilo Hernández fue Hernán Lisi, entrenador argentino que tuvo una breve experiencia dirigiendo a Banfield por diez partidos en 2007 y que desarrolló la amplia mayoría de su carrera entre Perú, Chile, Paraguay y Colombia. Él fue precisamente el encargado de llevar a Cucho al Deportivo Pereira y de promover su debut profesional con nada más que 15 años en 2015.

“Fuimos a una montaña, en el municipio de Chinchiná. Nos habían apuntado a otros chicos y bueno, estaba terminando un partido y entra un chiquitín, con una camiseta que le quedaba muy grande. Yo pregunté quién era y me dijeron que no, que ese chico era muy chiquitito. Pero habíamos ido con un director deportivo que teníamos, Duván Vázquez, y me dijo que el papá estaba ahí”, recordó el DT en diálogo con Estadio Deportivo sobre la primera vez que vio al delantero en acción.

Juan Camilo Hernández encontró e Betis el protagonismo que le había faltado la pasada temporada.

“Hablé con el papá y le dije que me gustaría que lo llevara a entrenar con el primer equipo del Pereira. Nosotros no teníamos inferiores, porque la justicia lo había intervenido al club y la idea era empezar a formar los juveniles. Vino esa mañana y le dije que al papá que volvieran. Empezó a venir, lo fichamos y empezó a entrenar con nosotros. Su evolución fue muy grande, porque tenía mucha inteligencia sobre el césped y faltando muy poquitos días para cumplir 16 años, le hicimos debutar y lo hizo muy bien”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Cucho Hernández disputó 57 partidos con Deportivo Pereira, que militaba en Segunda División, en los que marcó 23 goles y entregó 4 asistencias para no tardar en tentar al América de Cali de su fichaje. Para ese entonces, ya era parte de la Selección Sub 20 de Colombia y en menos de 20 partidos con el equipo Escarlata tuvo la oportunidad de dar el salto al fútbol europeo.

Entre 2017 y 2022, el colombiano pasó por Huesca, Mallorca, Getafe y Watford. Pero tuvo luego la oportunidad de jugar para Columbus Crew, en la MLS, donde consiguió los primeros, y hasta el momento únicos, títulos de su carrera a nivel de clubes: En 2023 ganó la MLS Conference Cup y la Conference Cup. En 2024, la Leagues Cup. Disputó un total de 94 partidos con los mejores números de su carrera: 58 goles y 26 asistencias.

Su buen presente en Betis

A Betis llegó para la pasada temporada, en la que solo consiguió disputar 15 partidos. Apenas comenzada la actual, ya suma 9 entre LaLiga y la Europa League, ilusionándose con tener la posibilidad de disputar el primer Mundial de mayores de su carrera.

Publicidad

Publicidad

“Este recorrido tan exitoso no lo podía imaginar en ese momento, pero sí lo anhelaba por sus características, por su determinación de ser jugador de fútbol: él ama jugar. Tenía una intuición muy grande dentro de la cancha, un jugador que podía jugar de volante ofensivo, detrás del 9 o de extremo, como hizo en ligas como la Premier. La verdad es que le seguimos la pista y estamos muy contentos de su trayectoria”, remarcó Lisi.