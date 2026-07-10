El atacante de Rosario Central se manifestó a través de las redes sociales y recibió el apoyo de Juanfer Quintero y Di María.

El sueño de la Selección Colombia llegó a su fin en el Mundial 2026. El pasado martes, los dirigidos por Néstor Lorenzo quedaron eliminados por penales ante Suiza. Uno de los futbolistas más afectados fue Jaminton Campaz, quien tuvo una de las situaciones más claras sobre el final del tiempo extra para darle a los cafeteros el pase a los cuartos de final, pero su definición no fue precisa y el partido terminó 0 a 0 en los 120 minutos.

El descargo de Campaz en Instagram

El atacante compartió un posteo en su cuenta de Instagram en la que dejó un fuerte mensaje: “Desde niño soñé con defender los colores de Colombia, escuchar el himno, representar a millones de personas y marcar un gol en un Mundial. Hoy solo puedo darle gracias a Dios por permitirme cumplir ese sueño. Son recuerdos que llevaré conmigo para siempre.

Quiero agradecer de corazón a todas las personas que estuvieron con nosotros durante este Mundial, a quienes creyeron en nosotros, nos alentaron hasta el último minuto y nunca dejaron de confiar. Gracias también a mi familia, que ha sido mi fuerza en cada paso y ha estado a mi lado en los momentos más felices y también en los más difíciles.

Jaminton Campaz marcó en el triunfo de Colombia ante Uzbekistán. (Foto: Getty).

A todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos. Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta.

Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país. El fútbol también está hecho de momentos difíciles. Hoy solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para volver más fuerte.

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Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo“.

Juanfer y Di María bancaron al Bicho

En la publicación de Jaminton Campaz apareció el apoyo público de Juanfer Quintero: “Vamo arriba mi negro te amo y te voy a extrañar”. Cabe destacar que el mediocampista de River compartió plantel junto al Bicho durante este Mundial 2026.

Ángel Di María, compañero en Rosario Central de Campaz, hizo lo propio: “Amigo. Cabeza arriba que diste todo por tu país. El fútbol siempre te da revancha. No bajes los brazos. Seguí luchando por tus sueños. Que nadie te quite la alegría ni la felicidad de a ver jugado un mundial con tu país. Te quiero bichin”.

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