Pese a la mano de la Selección Argentina, confirman que River tendrá una fuerte baja durante la fecha FIFA

A lo largo de las últimas horas, desde la Selección Argentina dieron el visto bueno para que los futbolistas que militan en la Liga Profesional de Fútbol no formen parte de la convocatoria con vistas al amistoso ante Angola, debido a que en el Torneo Clausura, clubes como River, entran en etapa de definición.

El guiño de la Asociación del Fútbol Argentino fue celebrado en los pasillos del Monumental, pero hubo otro seleccionado que no tuvo la misma gentileza, y a Marcelo Gallardo le sacarán a un habitual titular en medio de la Fecha FIFA.

En noviembre, la Selección de Colombia afrontará una serie de amistosos ante Nueva Zelanda y Australia, en Florida y New York, respectivamente. Y el estratega Néstor Lorenzo citó a Kevin Castaño, el mediocampista que tiene el Millonario. Eso sí, Juanfer Quintero no fue convocado, por lo que se quedará con el plantel riverplatense.

Los colombianos se reunirán en Fort Lauderdale (Florida) desde el próximo sábado 8 de noviembre hasta el 17 del mismo mes, día en el que tomarán un vuelo directo a New York para llevar adelante el segundo encuentro. Por lo tanto, Castaño se perderá la última jornada del Torneo Clausura frente a Vélez, en el Estadio José Amalfitani.

Los convocados de la Selección de Colombia. (Prensa FCF)

Qué dijo Claudio Tapia sobre los convocados del fútbol argentino a la Selección Argentina

Durante la conferencia de prensa que ofició de antesala del Superclásico que Boca y River disputarán este domingo desde las 16.30 en La Bombonera, Claudio Tapia confirmó que en la Selección Argentina no habrá convocados de los equipos del fútbol argentino que se jueguen cosas importantes el fin de semana.

“Hablamos con Scaloni, nuestro técnico, la posibilidad de que no sean convocados los jugadores del fútbol argentino de los equipos que el domingo tengan posibilidades o definan situaciones deportivas, para darles la oportunidad de que los tengan”, expresó el presidente de AFA.

De esta manera, ni Leandro Paredes por el lado de Boca; ni Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, ni Lautaro Rivero, que había sido citado por primera vez en octubre, tendrán que dejar sus clubes para reportar con la Selección Argentina en España. Lo mismo ocurre con Facundo Cambeses, de Racing.

