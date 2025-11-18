Es tendencia:
La llamativa frase de Pochettino sobre Bielsa antes de recibir a Uruguay en Estados Unidos: “No puedo considerarlo amigo”

Discípulo y maestro se verán las caras este martes en Tampa para cerrar su participación en la presente Fecha FIFA.

Por Juan Ignacio Portiglia

El amistoso internacional que disputarán este martes en Tampa las selecciones de Estados Unidos y Uruguay tendrá a su vez un duelo de entrenadores argentinos que además están íntimamente ligados a Newell’s como Mauricio Pochettino y Marcelo Bielsa.

El DT del seleccionado local fue campeón como jugador con La Lepra en 1991 y en 1992, precisamente con El Loco como conductor. Además, fue inspirado por su filosofía a la hora de decidir iniciar su propia carrera en la dirección técnica tras el retiro profesional.

En la conferencia de prensa previa al encuentro, Pochettino reconoció que Bielsa fue “realmente importante” en su juventud y llamó la atención al explicar que es producto de la “profunda admiración” que siente por él que no puede considerarlo un amigo.

“Mi admiración y mi respeto son enormes. No puedo considerarlo un amigo. No puedo considerarlo una persona normal; es un respeto mucho más grande. Le hablo como a un hombre que uno admira, es tu ídolo. Siempre esperás que él salude primero, después vos saludás”, explicó.

Pochettino reconoció también cómo fue Marcelo Bielsa quien más lo inspiró para hacer su propio camino como entrenador: “Fue clave en mi carrera como jugador y clave para que yo me enamorara de este juego, e inspirarme. Me inspiró a seguir adelante, tratando de ser entrenador”, dijo.

Y adelantándose al escenario que se les presentará cuando enfrenten a la Selección de Uruguay, desde las 22.00 en hora de Argentina, aseguró: “Vamos a sufrir porque todos los equipos bajo la dirección de Marcelo son muy difíciles de enfrentar”.

¿Cómo llegan los equipos?

Ambos seleccionados disputaron ya un partido en la presente Fecha FIFA. Estados Unidos viene de imponerse 2-1 a la Selección de Paraguay que conduce Gustavo Alfaro, mientras que Uruguay viene de igualar sin goles ante México.

En síntesis

Mauricio Pochettino y Marcelo Bielsa, ambos ligados a Newell’s, se enfrentan en Tampa por el amistoso EE. UU. vs. Uruguay.

Pochettino fue campeón con Newell’s en 1991 y 1992 siendo dirigido por Bielsa.

Estados Unidos ganó 2-1 a Paraguay y Uruguay empató 0-0 con México en la presente Fecha FIFA.

Juan Ignacio Portiglia

