Eliminado con Argentina en Corea y Japón 2002, busca revancha en 2026 con una selección menor

Mauricio Pochettino asumió como entrenador de la Selección de Estados Unidos en octubre del 2024. Y desde ese entonces, si bien en el medio tuvo competiciones como la Liga de las Naciones de la Concacaf (cayó en semifinales con Panamá) y la Copa Oro (perdió la Final con México), el foco estuvo en llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo 2026 en la que será el anfitrión principal.

Y al respecto de lo que será la presentación del combinado que comanda, el entrenador que tuvo su paso por el Tottenham, París Saint-Germain y el Chelsea, entre otros, remarcó que el objetivo que se plantea para el certamen que iniciará el próximo 11 de junio (el partido inaugural será en el Estadio Azteca de la Ciudad de México), es levantar el trofeo el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

”La meta es ganar el Mundial. Para mí, se trata de ganar. Creo que si no ganas, ¿qué importa? Si quedas segundo, nadie lo recuerda. Y creo que deberíamos aspirar a ganarlo. Después llegaste a una Semifinal y por diferentes factores no se pudo ganar, se le debe dar un valor. Es importante pensar en grande”, expresó el exfutbolista que fue parte del grupo de la Selección Argentina que sufrió la eliminación del Mundial 2002 en la Fase de Grupos.

En ese mismo sentido de lo que vienen siendo los preparativos de la Selección de Estados Unidos, Pochettino comentó: ”Después de la Copa Oro el equipo empezó a subir sus estándares de competencia. Estos partidos son un poco la prueba y la oportunidad de muchos jugadores para pelear un lugar en la Copa del Mundo. Estamos conformes en la adaptación de los futbolistas”.

Por otra parte, en la conversación que mantuvo con el periodista Andrés Cantor, el nacido en la localidad de Murphy, Santa Fe, remarcó la influencia que puede seguir marcando el fútbol en los Estados Unidos con la Copa del Mundo: ”Yo creo que el fútbol está instalado porque el crecimiento es enorme. Se necesita que la gente que toma decisiones siga haciendo cambios en el calendario de la MLS. Yo creo que va a llegar poco a poco. El Mundial es una gran oportunidad para seguir transmitiendo y esparciendo ese poder que tiene el fútbol”.

No obstante, para cerrar, aclaró que todavía están lejos de sentir el fútbol como en Sudamérica o Europa: ”El Soccer es entretenimiento, como lo es el Fútbol Americano o el Hockey. Es una forma de entretener a la gente, de disfrutar la victoria, pero no dramatizar la derrota. Pero cuando hablamos de fútbol en los demás países, la victoria es la gloria y la derrota es el drama. Ahí se describe la diferencia”.

Estados Unidos irá al Grupo D de la Copa del Mundo 2026

La FIFA brindó ciertas especificaciones de cara al sorteo de la Copa del Mundo que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en Washington. En el caso de Estados Unidos, ya saben que encabezarán el Grupo D. Asimismo, México irá al A y Canadá al B.