Messi recordó a Maradona tras el triunfo contra Inglaterra en el Mundial: “Espero que disfrute esto desde arriba”

El capitán argentino recibió una camiseta de Pelusa y no dudó en recordarlo en medio de los festejos tras llegar a la final de la Copa del Mundo.

Cuando parecía que los festejos de la Selección Argentina tras eliminar a Inglaterra ya habían entregado todas sus emociones, Lionel Messi todavía tenía guardado un último momento especial. Minutos antes de abandonar estadio de Atlanta, el capitán recibió un regalo cargado de historia: una réplica de la histórica camiseta azul con el número 10 que Diego Maradona utilizó frente a Inglaterra en los cuartos de final de México 1986. Y, con ella entre sus manos, abrió el corazón para dedicarle el triunfo.

La camiseta le fue obsequiada por el periodista Matías Pelliccioni para que pase a formar parte del museo personal de Messi. Sin embargo, antes de llevársela consigo, Leo dejó una frase que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

“Fue hermoso. Seguro el Diego desde arriba lo está disfrutando. Hoy era un día muy especial y poder regalarle esta alegría espero que la disfrute. Es un regalo para él también”, expresó en diálogo con TyC Sports.

🗣️ "SEGURAMENTE EL DIEGO, DESDE ARRIBA, LO ESTÁ DISFRUTANDO MUCHÍSIMO. PARA ÉL ERA UN DÍA MUY ESPECIAL"



🎙️ El Capitán se llevó una camieta especial de Maradona y le dedicó unas emotivas palabras.



🎙️ @matipelliccioni pic.twitter.com/Ggxvq8TImR — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026

El homenaje tuvo un simbolismo especial. Cuarenta años después de aquella tarde inolvidable en el Estadio Azteca, fue el otro ídolo el que volvió a liderar una victoria argentina sobre Inglaterra en un Mundial. No lo hizo con dos goles como Maradona, sino con dos asistencias decisivas que guiaron la remontada: primero para el empate de Enzo Fernández y luego con un centro preciso que Lautaro Martínez transformó en el 2-1 definitivo.

Minutos antes, el capitán había reconocido que el partido tenía un significado especial mucho antes de que comenzara a rodar la pelota. “Cuando empezamos a entrar en el himno vivimos sensaciones especiales. No era una victoria más, era algo que quería el pueblo argentino. Este grupo es increíble“, remarcó.

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Además, el capitán también dejó un mensaje para los millones de argentinos que acompañaron al equipo desde las tribunas de Atlanta y desde cada rincón del mundo. “Disfruten de este momento como lo hacemos nosotros. Volvemos a posicionar a Argentina entre los dos mejores. Conseguimos lo que todos queríamos:. Ahora que sea lo que Dios quiera“, cerró, para darle paso a la imagen cargada de simbolismo: irse al micro con la camiseta de Diego en mano. De ídolo a ídolo, en un guiño del destino que volvió a reunirlos por rival e historia.