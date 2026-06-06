Dónde juega la Selección Argentina vs. Honduras su primer partido de preparación para el Mundial

Será la segunda vez que el imponente recinto con capacidad para más de 100 mil espectadores reciba un partido de fútbol.

La Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni disputará este sábado el primero de los dos partidos amistosos de preparación para el Mundial. Su rival será Honduras, que no logró clasificar al certamen FIFA, y el horario de inicio está anunciado para las 21.00.

Después de varios días entrenando en Kansas City, ciudad elegida para el grueso de la concentración, el equipo se traslada a Texas para jugar en el Kyle Field, un estadio en el que hace de local el equipo de fútbol americano de la Universidad, The Aggies, y que tiene una capacidad para más de cien mil espectadores.

Un detalle curioso es que será la segunda vez en sus casi 100 años de historia que el recinto albergará un partido de fútbol. El primero fue un amistoso disputado en junio de 2024, en el que la Selección de Brasil derrotó 3-2 a México ante 85 mil espectadores.

Vista del Kyle Field.

En Texas hay gran expectativa por recibir a Lionel Messi junto a los vigentes campeones del mundo, motivo por el cual hubo una gran demanda de entradas desde que se anunció el evento. Sin embargo, el capitán se encuentra recuperándose de las molestias físicas con las que terminó su último partido con Inter Miami y no tendría minutos.

El hombre 12

Hay una condición que emparenta al Kyle Field con La Bombonera y es que en la Universidad de Texas consideran a sus hinchas como el “hombre número 12” por su apoyo incondicional a The Aggies en el fútbol americano universitario.

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La casa del 12th Man.

La probable formación de Argentina

Con varios futbolistas recuperándose de lesiones o con molestias físicas, Lionel Scaloni habría definido una alineación con Juan Musso; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez y Giuliano Simeone o José Manuel López.

¿Cuándo es el segundo amistoso de Argentina?

Una vez completado el duelo de este sábado ante Honduras, la Selección Argentina disputará un último partido amistoso de preparación el próximo martes 9 de junio ante Islandia, desde las 21.30 en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama.

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¿Cuándo debuta la Selección en el Mundial?

El estreno de Argentina en el Mundial será una semana después de su último amistoso, el martes 16 de junio ante Argelia, desde las 22.00 en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

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