¿Por qué no juega Franco Mastantuono en el Rayo Vallecano vs. Real Madrid?

Franco Mastantuono no estará este domingo 9 de noviembre en el Estadio Vallecas para el compromiso que el Real Madrid -líder de la tabla de posiciones de LaLiga 2025/2026- debe afrontar con el Rayo Vallecano -decimoprimero- bajo el marco de la jornada 12 del campeonato de la primera división del fútbol español.

Lo mismo sucedió entre semana en el partido que los de Xabi Alonso disputaron por la cuarta fecha de la Fase de Liga de al UEFA Champions League contra el Liverpool en Anfield (fue derrota de los merengues por 1 a 0, gol de Alexis Mac Allister de cabeza). El ex River se quedó en la capital del país ibérico siguiendo el juego de sus compañeros por televisión.

¿Por qué motivo hilvanará su segunda ausencia? Por una pubalgia que fue detectada el pasado lunes, luego de que Franco Mastantuono disputara 90 minutos frente al Valencia el sábado primero de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu (encuentro que terminó en triunfo para los locales por 4 a 0).

”Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una pubalgia”, advirtió la Casa Blanca mediantes sus canales oficiales en una notificación en la que, además, remarcó que su regreso depende de su evolución. Con lo cual, no se puede determinar una fecha estimada para que se lo vuelva a ver en el terreno de juego.

De hecho, a pesar de sus intenciones de estar presente, por esta misma razón no pudo ser incluido por Lionel Scaloni tanto para los días que la Selección Argentina ensayará en la ciudad española de Alicante como para el amistoso que tendrá el viernes 14 de noviembre contra Angola en el Estadio 11 de noviembre en Luanda.

Real Madrid, líder absoluto de la tabla de posiciones de LaLiga

El Real Madrid es el único líder de la tabla de posiciones de LaLiga con 30 puntos sobre 33 posibles. Le sacó 5 de diferencia al Barcelona -a quien venció en el Clásico de España el pasado 26 de octubre en el Bernabéu- y 5 también al Atlético de Madrid, aunque, cabe aclarar, el Colchonero ya jugó y ganó su duelo de la fecha 12 por 3 a 1 al Levante.

Publicidad

Publicidad

ver también El consejo de Mac Allister a Mastantuono tras la victoria de Liverpool a Real Madrid: “Tiene que estar tranquilo”

ver también Inesperadamente, los hinchas de Real Madrid hicieron tendencia a Mastantuono durante la derrota contra Liverpool

En síntesis