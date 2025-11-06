Conference League: conmoción en Madrid por choque de barrabravas en la estación Buenos Aires

La ciudad de Madrid fue testigo del caos durante la noche de este miércoles 5 de noviembre, a horas del encuentro que disputarán por la tercera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Conference League el Rayo Vallecano (equipo madrileño ubicado en el barrio de Vallecas, a apenas 10 minutos del centro de la capital de España) y el Lech Poznan de Polonia.

Resulta que las barras de ambos equipos se citaron para un enfrentamiento en las cercanías del Estadio de Vallecas, el escenario para el juego de este jueves 6. Conforme a fuentes policiales, cerca de 400 ‘hinchas’ se trenzaron en un intercambio de golpes, piedrazos y sillazos entre otros objetos que volaron y que fueron captados por los vecinos y civiles que justo transitaban por la zona.

Enseguida la Policía Nacional llegó a las inmediaciones de la estación de metro Buenos Aires, en donde ambos bandos habían fijado como punto de encuentro mediante redes sociales, por donde, además, en los últimos días tuvieron un ida y vuelta de mensajes amenazantes que, en definitiva, mantienen la alerta para el partido que se tiene que disputar por el certamen continental.

De momento, medios de comunicación españoles reportan que el saldo del choque entre los grupos radicales del Rayo Vallecano y el Lech Poznan dejó un saldo de un herido y un detenido, siendo tanto uno como el otro integrantes de los Bukaneros, la barra del club madrileño.

”La detención se produjo en lacalle del Teniente Muñoz Díacuando, una vez finalizada la pelea principal, los agentes de Policía Nacional mantuvieron la vigilancia en la zona y se encontraron a varios ultras de Bukaneros dando una paliza a uno polaco. Fuentes policiales confirman que los radicales del conjunto vallecano apaleaban a un hombre al grito de“¡te vamos a matar!””, publicó el diario Marca.

Tal cruce, más allá de la rivalidad que se estará dando dentro del campo de juego, tiene su origen en la marcada diferencia de ideologías que ubican a los aficionados de los equipos en veredas totalmente opuestas, siendo los Bukaneros de extrema izquierda y los Kolejorz del Lech Poznan de extrema derecha, algo que, a caso, podría haber sido un motivo más que suficiente para que las autoridades empleen las fuerzas pertinentes en función de prevenir la contienda.

Operativo de seguridad reforzado para el Rayo Vallecano vs. Lech Poznan

Como era de esperarse, tras el altercado de este miércoles a las 21:00 horas CET, el organismo de seguridad a cargo del operativo para el partido entre Rayo Vallecano y Lech Poznan será considerablemente reforzado. Habrá poco más de 400 agentes de la Policía Nacional de España afectados al evento, gran parte de ellos abocados al traslado desde Puerta del Sol (centro de Madrid) hacia el Estadio de Vallecas.

