En Argelia aclaran la verdadera razón por la que jugarán con Bolivia a puertas cerradas

En las últimas horas trascendió que Vladimir Petkovic quería evitar que se viera su estrategia contra Bolivia porque sería la misma que aplicaría contra Argentina en el debut del Mundial. No obstante, en el país africano cuentan otra versión.

Este miércoles 10 de junio Argelia ensayará en Kansas frente a Bolivia, en lo que será su último partido amistoso antes del debut en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 frente a la Selección Argentina, encuentro pautado por la FIFA para el martes 16 de junio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium (también de Kansas City).

Al respecto, en varios medios trascendió que el compromiso de exhibición se llevaría a cabo a puertas cerradas y sin transmisión, debido a que Vladimir Petkovic, entrenador del combinado africano, pidió total hermetismo para probar la formación que, aparentemente, sería la misma que aplicará contra la Albiceleste en el estreno del torneo.

Sin embargo, en Argelia desmintieron esta versión. Portales como La Gazette du Fennec aclararon que fue la propia federación argelina la que intentó destrabar esta peculiaridad para que sus hinchas pudieran ver el amistoso frente al conjunto boliviano.

”Esta situación se debe a motivos de seguridad, ya que las autoridades locales se han negado a conceder el permiso a pesar de las gestiones de la Federación Argelina de Fútbol (FAF). La organización del torneo ha restringido el acceso externo—prohibiendo público y prensa— debido a la logística de seguridad implementada en los centros de entrenamiento”.

Por lo tanto, la última imagen de los dirigidos por el bosnio que quedará en los fanáticos y en los rivales de Argelia en el Grupo J será la sorprendente victoria 1 a 0, con un tanto de Anis Hadj Moussa, sobre Países Bajos en De Kuip, Róterdam, el pasado miércoles 3 de junio.

El cronograma de Argelia en la Copa del Mundo 2026

La Selección de Argelia, ubicada en el Grupo J de la Copa del Mundo 2026, iniciará su camino enfrentando a la vigente campeona del mundo, Argentina, el martes 16 de junio a las 21:00 (hora del este de EE. UU.) en el Estadio de Kansas City. Su segundo encuentro será ante Jordania el lunes 22 de junio a las 23:00 en el Estadio de la Bahía de San Francisco, para finalmente cerrar la fase de grupos midiéndose contra Austria el sábado 27 de junio a las 22:00, regresando al escenario de Kansas City.

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En síntesis