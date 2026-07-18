Infantino explicó por qué este es el mejor Mundial de la historia

El máximo mandatario de la FIFA palpitó la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España a jugarse el domingo 19 de julio.

La espera se hace eterna. Si bien la adrenalina de unas semifinales impresionantes todavía está latente, la final del Mundial 2026 a disputarse entre Argentina y España tiene a los amantes del fútbol en vilo desde hace días. Las delegaciones ya están en Nueva York, la ansiedad es total y las ganas de que sea domingo 19 de julio a las 16 horas es total.

El pasado viernes hablaron varios de los protagonistas de la final. Por el lado de Argentina lo hicieron Lionel Scaloni, Emiliano Martínez y Lionel Messi. También lo hizo Donald Trump, que bajo ningún punto de vista quería pasar desapercibido en una fecha tan importante. Por otro lado, quien enfrentó a la prensa fue Gianni Infantino, quien consideró la edición de 2026 como la mejor de la historia.

¿Por qué Infantino cree que el de 2026 es el mejor Mundial de la historia?

En diálogo con Marca, Gianni Infantino afirmó: “El Mundial está siendo absolutamente espectacular, único e increíble. Están los mejores jugadores, los mejores equipos, la gente, los estadios llenos y una fiesta total. El mundo se para y mira. Es el mejor de la historia, pasado y presente, y también nos prepara para el futuro“.

Además, agregó: “Va a ser como unos fuegos artificiales. Va a ser increíble. El mundo se va a parar. 3.000 millones de personas van a ver cómo termina este Mundial. Está Messi, está Lamine Yamal y hay muchos otros futbolistas excepcionales”.

Gianni Infantino. (Foto: Getty).

Infantino palpitó la final

“Esta final es una bendición de los dioses del fútbol. Tenemos a Messi, a Lamine Yamal y a muchos otros jugadores excepcionales. Es algo increíble. Son las dos mejores selecciones. Merecieron estar en esta final y han jugado de manera excepcional. No fue fácil llegar hasta aquí. Han sido 48 equipos, partidos increíbles y un Mundial muy complicado“.

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El cuadro del Mundial 2026

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